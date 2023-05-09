Бостонские врачи прооперировали мозг плода в утробе матери для лечения редкого заболевания. Известно оно как мальформация вены Галена. Происходил процесс с помощью УЗИ и до этого момента эту технологию для лечения такого типа болезней не применяли.

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Больше о недуге

Следует сказать, что особенность этого заболевания в неправильном развитии кровеносного сосуда, соединяющего мозг и сердце. Его также называют веной Галена.

Из-за порока крови может стать очень много и это создает нагрузку для вен, сердца и может привести к возникновению других заболеваний.

Всегда таких детей лечили после их рождения, однако на этот раз врачи постановили решить проблему до появления малыша на свет.



Денвер Коулман в утробе матери / Фото из материала CNN

Четвертая беременность

Отметим, что мать этого младенца зовут Кениетта Коулман. Для нее и для мужа Дерека это уже четвертый ребенок за 7 лет брака.

О страшном диагнозе своего ребенка женщина узнала на 30 неделю беременности. Через месяц плод оперировали – происходило это за двое суток перед родами.

Кениятта вспоминает, как ей сказали о возможных рисках – преждевременные роды и кровоизлияние в мозг плода. Но Коулманы считали, что иного выхода для них нет. Они решили пойти на этот шаг,

– говорится в материале CNN.



Супруги Коулманов, пережившие внутриутробную операцию своего ребенка / Изображение из материала CNN



Брат и сестры новоиспеченного члена семьи Коулманов / Фотография из материала CNN

Собственно, врачи при оперировании имели сразу двух пациентов: маму и плод. Перед началом процесса было важно убедиться, что ребенок лежит лицом к брюшной стенке матери.

Как только плод занимает оптимальное положение, ему вводят небольшую инъекцию лекарства, чтобы оно не двигалось, а также небольшую инъекцию лекарства для обезболивания,

– объяснил врач Уилкинс-Хауг

Кроме того, он отметил, что после введения обезболивающего врачи вводят иглу в брюшную стенку, осторожно протянув сквозь нее катетер. Происходит это для того, чтобы крошечные металлические спирали могли восполнить вену, замедлить кровоток и снизить давление.

Рождение младенца

Появился на свет Денвер Коулман 17 марта 2023 года с весом почти в 2 килограмма. Мать утверждает, что это был самый лучший момент в ее жизни – когда у нее была возможность впервые подержать мальчика на руках.



Денвер Коулман после рождения / Фото из материала CNN

Через два месяца после рождения ребенок чувствует себя отлично. Как все люди в этот период жизни, Денвер значительную часть времени ест и спит. В то же время ему не нужно принимать лекарства благодаря усилиям медиков.

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Вспомним напоследок, что украинские врачи тоже герои. Не так давно стало известно, что наши медики успешно прооперировали военного Виталия Мизина. Защитник получил тяжелые ранения при обстреле, однако уже сейчас стоит на ногах.