В начале 2020 года, когда новая болезнь официально получила название COVID-19, команда ученых из Соединенных Штатов и Китая обнародовала важные данные о том, как быстро распространялся вирус и кто умирает.

Также на тему Зафиксировали первую смерть от нового варианта коронавируса Arcturus: что о нем известно

Китай хочет шить в дураке весь мир

Исследование цитировалось по всему миру, и оно оказалось образцом международного сотрудничества в кризисный момент. Однако через несколько дней исследователи тихо отозвали статью, которая была заменена сообщением с призывом не цитировать ее. Несколько наблюдателей обратили внимание на этот странный шаг, но весь эпизод быстро угас на фоне безумия пандемии коронавируса.

Теперь ясно, что исследование не было изъято из-за ошибок. Зато он был отозван по указанию китайских чиновников здравоохранения на фоне репрессий против науки. Такие действия подняли облако пыли вокруг дат первых случаев COVID.

То, что китайское правительство препятствовало международным расследованиям и цензурировало онлайн-обсуждение пандемии, хорошо задокументировано. Но давление Пекина на информацию достигает гораздо глубже, чем осознают даже многие исследователи пандемии. Расследование показало, что кампания цензуры направлена на международные журналы и научные базы данных.

Под давлением своего правительства китайские ученые скрыли данные, удалили генетические последовательности из общедоступных баз данных и изменили важные детали в публикациях. Редакторы западных журналов способствовали этим усилиям, соглашаясь на эти правки или отзывая статьи по туманным причинам.

Большие группы ученых, включая Всемирную организацию здравоохранения, поверили в сбивчивые данные и неточные временные рамки.

Эта научная цензура не всегда была успешной: например, оригинальную версию статьи за февраль 2020 все еще можно найти в Интернете. Но кампания лишила врачей и политиков важной информации о вирусе в тот момент, когда мир в ней нуждался больше всего. Это породило недоверие к науке в Европе и Соединенных Штатах, поскольку чиновники здравоохранения цитировали документы из Китая, которые затем были отозваны.

Репрессии сегодня продолжают рождать дезинформацию и препятствуют усилиям определить происхождение вируса. Такая цензура недавно попала в поле зрения общественности, когда международная группа ученых обнаружила данные о генетической последовательности, которые китайские исследователи собрали на рынке в Ухане в январе 2020 года, но скрывали от иностранных экспертов в течение трех лет.

Последовательности показали, что енотовидные собаки, животные, похожие на лисиц, депонировали генетические сигнатуры в том же месте, где был оставлен генетический материал от вируса, соответствующий сценарию, по которому вирус распространялся на людей от нелегально проданных рыночных животных.

Китай скрывает данные о коронавирусе / Фото Unsplash

Посольство Китая в Вашингтоне не ответило на запросы комментариев. На пресс-конференции в этом месяце ученые из Китайского центра контроля и профилактики заболеваний назвали такую критику "неприемлемой".

Невозможно назвать какой-либо один мотив такой дезинформации. Пекин контролирует и формирует информацию, особенно в момент кризиса. Но некоторая часть цензуры сменила график первых заражений. Это деликатная тема, поскольку правительство столкнулось с критикой из-за того, что достаточно быстро отреагировало на вспышку.

Нет доказательств того, что китайская цензура направлена на сокрытие конкретного сценария происхождения пандемии. Некоторые ученые считают, что COVID-19 передается естественным путём от животных к людям. Остальные утверждают, что он мог распространиться из китайской лаборатории. Обе стороны указали на цензуру данных, чтобы подтвердить свои теории.

Но они пришли к согласию в одном: давление китайского правительства на науку препятствует поиску истины.

Смена дат

На короткий момент коронавирус бросил вызов пресловутому жесткому контролю над информацией в Китае. 6 февраля 2020 года, когда предотвратить пандемию еще казалось возможным, китайский Интернет возмутился смертью Ли Вэньляна, врача из Уханя, которого наказали за предупреждение о вспышке.

Люди почувствовали, что чиновники скрыли информацию, которая спасает жизнь. По всему Китаю они спрашивали, сколько людей подхватили вирус в декабре? Кто знал? Почему не было сделано больше? Приблизительно в то время исследователи подтвердили, что вирус неделями распространялся от человека к человеку, а китайские чиновники сначала отрицали это.

Правительство Китая отреагировало на это усилением онлайн-цензуры и усилением контроля над исследованиями. Цензура первоначально была частичной. Министерство науки и технологий попросило ученых предоставить приоритет борьбе со вспышкой, а не публикации статей. Один европейский ученый вспомнил, как его китайские коллеги просили его подписать соглашение о неразглашении, которое обещало не делиться данными – об уже опубликованных исследованиях.

Вскоре китайские исследователи попросили журналы отозвать свою работу. Они могут отозвать статьи по ряду законных причин, таких как недостоверные данные. Но обзор более дюжины отозванных материалов из Китая показывает сокрытие исследований ранних случаев, условий для медицинских работников и того, насколько распространился вирус – тем, которые могут негативно отразиться на правительстве.

Среди них было исследование, включавшее инфицированных детей в южном Китае; опрос депрессии и тревоги среди китайских медицинских работников, лечивших пациентов с COVID-19; и даже письмо, опубликованное в The Lancet Global Health от двух медсестер, которые описали отчаяние, которое они испытывали, работая в больницах в Ухане.

Журналы обычно медленно отзывают документы, даже если они оказываются мошенническими или неэтичными. Но в Китае расчет другой, сказал Иван Оранский, основатель Retraction Watch. Журналы, желающие продавать подписку в Китае или публиковать китайские исследования, часто подчиняются требованиям правительства. "Научные издатели действительно сделали все возможное, чтобы удовлетворить запросы цензуры", - сказал он.

По мере распространения вируса Китай официально ввел контроль. Правительственная целевая группа была назначена отвечать за все исследования коронавируса. Официальные лица в восточной провинции Чжэцзян обсудили "ужесточение управления" научными результатами. Затем 9 марта ученые из ведущих китайских лабораторий опубликовали статью о том, как коронавирус может мутировать.

Тема была, казалось бы, аполитичной, но она опиралась на образцы, собранные у пациентов в Ухане, начиная с середины декабря 2019 года. Это добавило доказательств того, что вирус широко распространялся еще до того, как правительство Китая приняло меры.

Журнал вышел именно тогда, когда правительство официально закрепило свою политику цензуры. На следующий день Министерство образования Китая приказало университетам подавать темы исследований правительственной рабочей группе на утверждение согласно директиве, размещенной на веб-сайте университета.

Те, кто не проверил свои научные проекты или повлек за собой "серьезные негативные социальные последствия", будут наказаны, говорится в директиве. Этот шаг всколыхнул китайскую науку. ВУЗы усилили ограничения на интервью для СМИ преподавателей и приказали профессорам соблюдать эту директиву.

Отзывы журнала продолжались и по необычным причинам. Одна группа авторов отметила, что "наши данные недостаточно совершенны". Другие предупредили, что их документ "не может быть использован в качестве основы происхождения и эволюции SARS-CoV-2". Третьи сказали, что их выводы "неполны и не готовы к публикации". Несколько ученых пообещали в сообщениях об отзыве обновить свои выводы, но так и не сделали этого.

Из-за того, что китайским ученым закрыли рот, трудно четко отличить цензированные документы от тех, которые были отозваны по законным научным причинам.

Цензура помогла правительству поведать историю. Через два месяца после публикации статьи о мутациях коронавируса издание Clinical Infectious Diseases опубликовало обновление. В новой версии сказано, что образцы из Уханя были собраны не в декабре, а через несколько недель в январе.

Автор газеты Ли Минкун из Пекинского института геномики не ответил на просьбу о комментариях. После того, как Джесси Блум из онкологического центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле написал в Twitter о разногласиях, редакторы журнала опубликовали третью версию статьи, добавив еще одну временную шкалу. В этой редакции говорится, что образцы были собраны между 30 декабря и 1 января.

Сокрытие происхождения коронавируса

Китайские ученые годами игнорировали запросы предоставить информацию о мазках, взятых с поверхностей на рынке Ухань. Этот отказ помешал попыткам определить, как началась пандемия.

Доктор Холмс, биолог Сиднейского университета, сказал, что еще два года назад он подчеркивал китайские исследователи важность этих образцов. Он даже направил им последовательность генома енотовидной собаки, надеясь, что они сравнят ее с образцами с рынка. Исследователи не обнародовали данные по этому году.

ВОЗ только добавила путаницы по происхождению пандемии. После обнаружения ошибок в большом отчете организации и Китая за март 2021 года представитель агентства Тарик Джасаревич пообещал, что официальные лица исправят ошибки. Через два года они так и не сделали. Несовершенный отчет остается онлайн, описывая неточную хронологию самых первых известных случаев. Сейчас Ясаревич передает вопрос об отчете ученым, которые его подготовили.

Китай хочет снять с себя ответственность / Фото Unsplash

Некоторые ученые подозревают, что китайская цензура повлияла на генетические базы данных, лежащие в основе мировых исследований. В Национальной медицинской библиотеке правительства США, которая управляет базой данных, тогда заявили, что исследователи из Уханя попросили изъять последовательности – и намекнули, что это был единственный случай во время пандемии, когда данные были удалены по просьбе ученых.

Но проверка сторонним консультантом в марте 2022 показала, что в тот же день ученые изъяли другую, не связанную последовательность. После того, как доктор Блум опубликовал статью об удаленных последовательностях Уханьского университета, они снова появились в Интернете, но большинство из них были перенесены в базу данных, связанную с китайским правительством.

1 апреля Пекин ограничил доступ иностранцев к академическому порталу China National Knowledge Infrastructure. Власти призвали китайских ученых публиковаться в отечественных журналах, а не в международных изданиях. А в этом месяце правительственные ученые Китая заявили, что пора начать исследование происхождения вируса за пределами Китая.

Это был реверанс к опровергнутому утверждению, что пандемия началась где-то в другом месте.