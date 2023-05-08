Для опіків, які були у Віталія, у лікарів не має класифікації. Зокрема, йому ампутували праву руку, ногу, лопатку і ребра. У військового були уражені усі внутрішні органи. 60% тіла – без шкіри.

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У нього була обвуглена не тільки шкіра, м'язи, постраждали кістки, постраждали навіть ребра і лопатка. Такі були глибокі опіки,

– розповіли медики.

В те, що Віталій виживе вірила його дружина, вона пригадали, що "коли Віталія привезли до опікового центру, лікарі боялись перекласти його з каталки на ліжко, тому що боялися, що права сторона просто розсиплеться".

Як отримав поранення військовий

Лейтенант Віталій Мізін перебував у навчальному центрі Десна 17 травня минулого року, коли росіяни поцілили будівлю ракетами. Під завалами загинули 87 військових – це одна з найбільш одномоментних втрат України у цій війні, про які офіційно повідомила влада.

4 поверхова будівля завалилась буквально на його очах. Віталій досі не може забути крики побратимів, він бачив як вони горіли, бачив як обвуглюється його ж власне тіло.

"Ти закриваєш очі і в тебе ці спалахи полум'я, крик солдатів, що вони горять, всі ці розмови", – пригадує чоловік.

Військовий пережив понад 10 операцій

Віталій провів 40 днів в київському опіковому центрі і пережив понад 10 операцій. Військового рятували медики у Львові, згодом фахівці медичного центру Фінляндії.

У Фінляндію разом з Віталієм поїхала вся родина – дружина Юлія та два сини – Іван і Данило, який народився за 2 місяці до поранення батька.



Віталій разом із дружиною та синами / Фото Future for Ukraine

Поки родина жила у центрі для біженців, Віталію робили численні пересадки шкіри і боролися з інфекцією. Тільки за 104 дні після трагедії дружина почула, що загроза життю минула.

Нове життя і інше тіло

Тепер Віталій проходить реабілітацію. Молодший син Данило разом з татом сів, звівся на ноги і вони разом зробили свої перші кроки у лікарні.

Віталій каже, що отримав нове життя і інше тіло, але щоб ним керувати, треба доводити мозку, що можна йти без ноги, що можна тримати рівновагу без руки і плеча.

Тобі розум говорить, що в тебе рука є, а ти йому хочеш пояснити, що її не має. Це така боротьба, довести своєму тілу, що в тебе є зміни,

– ділиться Віталій.



Віталій наразі пройшов найскладніше, попереду – пожиттєва реабілітація / Фото Future for Ukraine

Лікарі кажуть, що реабілітація в його випадку, буде тривати все життя. Попереду у військового у Фінляндії ще одна операція на лівому плечі, протезування правої руки, але це буде муляж – більше для рівноваги, ніж для функціонала, а от для втраченої ноги згодом зроблять біомеханічний протез.