Населення Землі перевищило 8 мільярдів і продовжує стрімко збільшуватися. Вченим доводиться шукати нові джерела необхідних кожному з нас білків, жирів і вітамінів. Один з варіантів – вживання комах на кшталт коників і личинок мух.

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Наприклад, чорна левина (лат. Hermetia illucens) – муха родом з Південної Америки, личинки якої живуть на органіці, що розкладається, і все частіше використовуються як корм для худоби і для отримання харчових добавок. Ті, хто куштував страви з личинок відзначають, що вони пахнуть картоплею і мають присмак чи то горіхів, чи то м'яса.

Нове дослідження харчування комахами

Вчені з Ізраїлю знайшли нове застосування личинок мух – точніше, олії, яку з них отримують. Вони показали, що за умов експерименту такий препарат ефективно лікує виразковий коліт.

Виразковий коліт (неспецифічний виразковий коліт) – хронічне запалення слизової оболонки товстої кишки, що має аутоімунну природу. Точні причини розвитку хвороби все ще невідомі: швидше за все вона викликана поєднанням генетичних факторів та інфекцій кишечника. Зате зрозуміло, що лікувати виразковий коліт можна за допомогою дієти, наприклад, споживання великої кількості олеїнової кислоти.

Олія з личинок вилікувала виразковий коліт

Тому вчені припустили, що при цій хворобі допоможе олія з личинок чорної левини, яка має протизапальну дію і багата на лауринову кислоту. Свою гіпотезу вони перевірили за допомогою культур клітин і на мишах, які викликали експериментальний виразковий коліт. Дійсно, у мишей, що харчувалися такою олією, знизився рівень маркерів запалення в крові. Щобільше вона допомогла їм скинути вагу, зменшила патологічні зміни кишечника, гіпертрофію селезінки тощо.

Дослідження вкотре показало, наскільки перспективними можуть бути такі незвичайні джерела їжі та ліків. Ймовірно, невдовзі виразковий коліт та інші запальні процеси можна буде полікувати, купивши в аптеці отриманий із комах препарат.