Население Земли превысило 8 миллиардов и продолжает стремительно увеличиваться. Ученым приходится находить новые источники нужных каждому из нас белков, жиров и витаминов. Один из вариантов – употребление насекомых вроде кузнечиков и личинок мух.

Также на тему Средневековые методы возвращаются: заражение червями помогло защитить от диабета

Например, черная льва (лат. Hermetia illucens) – муха родом из Южной Америки, личинки которой живут на разлагающейся органике и все чаще используются как корм для скота и для получения пищевых добавок. Те, кто пробовал блюда из личинок отмечают, что они пахнут картофелем и имеют привкус то орехов, то ли мяса.

Новое исследование питания насекомыми

Ученые из Израиля нашли новое применение личинок мух – точнее масла, которое из них получают. Они показали, что при эксперименте такой препарат эффективно лечит язвенный колит.

Язвенный колит (неспецифический язвенный колит) – хроническое воспаление слизистой толстой кишки, имеющее аутоиммунную природу. Точные причины развития болезни все еще неизвестны: скорее всего, она вызвана сочетанием генетических факторов и инфекций кишечника. Зато понятно, что лечить язвенный колит можно с помощью диеты, например, потребления большого количества олеиновой кислоты.

Масло из личинок вылечило язвенный колит

Поэтому ученые предположили, что при этой болезни поможет масло из личинок черной львы, которое имеет противовоспалительное действие и богато лауриновой кислотой. Свою гипотезу они проверили с помощью культур клеток и на мышах, вызвавших экспериментальный язвенный колит. Действительно, у мышей, питавшихся таким маслом, снизился уровень маркеров воспаления в крови. Больше она помогла им сбросить вес, уменьшила патологические изменения кишечника, гипертрофию селезенки и т.д.

Исследование еще раз показало, насколько перспективными могут быть такие необычные источники пищи и лекарства. Вероятно, скоро язвенный колит и другие воспалительные процессы можно будет полечить, купив в аптеке полученный из насекомых препарат.