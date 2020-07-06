Інститут вірусології китайського Уханю працював упродовж 7 років із вірусом, що подібний до вірусу типу SARS-CoV-2, який і став причиною спалаху коронавірусної хвороби. Ще у 2013 році шестеро гірників захворіли на важку пневмонію, збудника якої досліджували.

Про це пише Sunday Times, автори досліджували джерела поширення пандемії.

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Що вдалось дізнатись

Вчені у 2013 році відправили заморожені зразки в лабораторію Ухань з колишньої мідної шахти на південному заході Китаю після того, як шість людей, які працювали гірниками, захворіли на важку пневмонію.

Троє з них загинули, і найбільш вірогідною причиною став коронавірус, який передався від кажана. Це виданню повідомив медик, який працював у відділенні швидкої допомоги, де лікували гірників. Цю ж шахту в провінції Юньнань згодом вивчав Ши Дженглі – фахівець, який працює з різними видами та штампами коронавірусів.



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Подібність вірусів 96,2%

Ще на початку пандемії COVID-19 вчений заявив, що SARS-CoV-2 на 96,2% схожий на зразок коронавірусу на ім'я RaTG13, яким і заразилися гірники у 2013 році у покинутій шахті.

Різниці між зразками все ще можуть говорити про еволюцію та мутацію вірусу. Втім, журналісти The Sunday Times заявили, що лабораторія Уханя, де зберігалися зразки вірусу 2013-го року, не відповідає на запити про надання будь-якої інформації.

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Немає доказів, що лабораторія – джерело пандемії

У травні директор Інституту вірусології Уханю заявив, що в лабораторії немає живої копії вірусу RaTG13. А відтак, немає жодних доказів, що лабораторія стала джерелом глобальної пандемії COVID-19.