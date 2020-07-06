Институт вирусологии китайского Уханя работал в течение 7 лет с вирусом, похожим на вирус типа SARS-CoV-2, который и стал причиной вспышки коронавирусной болезни. Еще в 2013 году шестеро шахтеров заболели тяжелой пневмонией, возбудителя которой исследовали.

Об этом пишет Sunday Times, авторы исследовали источники распространения пандемии.

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Что удалось узнать

Ученые в 2013 году отправили в лабораторию Уханя замороженные образцы с бывшей медной шахты на юго-западе Китая после того как шесть человек, которые работали в шахте, заболели тяжелой пневмонией.

Трое из них погибли, наиболее вероятной причиной стал коронавирус, который передался от летучей мыши. Это изданию сообщил медик, который работал в отделении скорой помощи, где лечили шахтеров. Эту же шахту в провинции Юньнань впоследствии изучал Ши Чжэнли – специалист, работающий с различными видами и штаммами коронавирусов.



Теорию мутации вируса не следует отвергать, большинство доказательств за естественное происхождение SARS-CoV-2 / Фото Pixabay

Сходство вирусов 96,2%

Еще в начале пандемии COVID-19 ученый заявил, что SARS-CoV-2 на 96,2% похож на образец коронавируса RaTG13, которым и заразились шахтеры в 2013 году.

Различия между образцами все еще могут говорить об эволюции и мутации вируса. Впрочем, журналисты The Sunday Times заявили, что лаборатория Уханя, где хранились образцы вируса 2013-го года, не отвечает на запросы о предоставлении любой информации.

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Нет доказательств, что лаборатория – источник пандемии

В мае директор Института вирусологии Уханя заявил, что в лаборатории нет живой копии вируса RaTG13. А следовательно, нет никаких доказательств, что лаборатория стала источником глобальной пандемии COVID-19.