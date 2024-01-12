Користь бульйону при застуді

Є безліч причин, чому курячий бульйон корисний під час застуди. У ньому містяться вітаміни групи B, багато мінеральних речовин – кальцій, магній, калій, сірка, фосфор, цинк, мідь, фтор, а також поліненасичені жирні кислоти. А це ще не все.

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Бульйон може пришвидшити одужання під час застуди, завдяки антиоксиданту карнозину та амінокислоти цистеїну.

карнозин пригнічує запальні процеси, пов'язані з перебігом застуди, і, до речі, у білому м'ясі його міститься набагато більше, ніж у червоному;

цистеїн розріджує мокротиння і, відповідно, допомагає ефективніше його виводити, цистеїн навіть використовують як ліки проти кашлю.

І це не кажучи про те, що бульйон – це легка страва, на перетравлення якої організму не потрібно витрачати багато сил. А це означає, що знищувати патогени вийде ефективніше. Саме тому рекомендується на час хвороби утриматися від жирних продуктів, молока, їжі з великим вмістом цукру та спецій, оскільки вони можуть подразнювати слизову оболонку і посилювати кашель і нежить.

Як зварити корисний бульйон

Важливо: варити лікувальний бульйон потрібно з якісного м'яса, перед приготуванням зняти з курки шкірку. Після закипання краще злити перший бульйон і проварити м'ясо ще з пів години. А підвищити користь курячого бульйону можна, якщо додати до нього селеру, цибулю, моркву та перець: вони теж багаті на антиоксиданти.

Але треба пам'ятати, що бульйон – це не панацея, а доповнення до основного лікування. Якщо пацієнту призначили ліки, їх таки необхідно приймати, а не сподіватися на цілющі властивості тарілки супу.