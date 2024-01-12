Опущення нирки чи нефроптоз – стан, коли нирка опускається на 2 тіла хребця, чи 5 сантиметрів, під час зміни положення людини. Зазвичай буває у жінок із низькою масою тіла та частіше протікає без симптомів.

Також на тему До яких наслідків може призвести сутулість

Чому опускається нирка

Вважається, що до нефроптозу призводить відсутність навколо ниркового жиру та довша, ніж у нормі, ниркова судинна ніжка. Це артерія та вена, які здійснюють приплив крові до нирки та її відтік від неї. Разом із сечоводом судинна ніжка входить у ворота нирки.

Через це нирка зміщується в різних напрямках, що може викликати затримку сечі через перегин сечоводу після раптового опущення нирки. Порушення припливу крові до нирки, коли подовження ниркових судин призводить до звуження їх просвіту, подразнення ниркового нерва внаслідок розтягування воріт нирки.

Симптоми опущення нирки. Виникають біль у животі та спині, іноді нудота та блювання, поява крові в сечі, біль можна зменшити у положенні лежачи на спині з опущеною головою та піднятими ногами. Це допомагає перемістити нирку на своє місце.

Діагностика та лікування нирки

Для діагностики проводять УЗД нирок у положенні стоячи та лежачи, а також дослідження нирок з контрастною речовиною, ринографію стоячи та лежачи.

Лікування рекомендується починати з немедикаментозних методів, збільшення маси тіла та зміцнення м'язів черевної стінки. Якщо це не допомагає, лікування нефроптозу проводиться за допомогою нефропексії. Це операція, при якій нирку пришивають до структур черевного простору, наприклад, квадратного м'яза попереку швами, що не розсмоктуються.

Операцію проводять тільки після підтвердження, що симптоми викликані саме блуканням нирки, а не іншими проблемами, наприклад, камінням у нирках або жовчному міхурі, непрохідністю кишківника, спазмами кишківника, пієлонефритом – запаленням нирок, розривом кісти яєчника, хронічним апендицитом або випинання стінки кишківника.

При нефроптозі, що викликає болі, протипоказані важкі навантаження, біг і стрибки, щоб не спровокувати перегинання структури у воротах нирки та порушення її роботи. Іноді симптоми минають під час вагітності через те, що нирку підтримує матка.