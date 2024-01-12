Опущение почки или нефроптоз – состояние, когда почка опускается на 2 тела позвонка или 5 сантиметров при изменении положения человека. Обычно у женщин с низкой массой тела и чаще протекает без симптомов.

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Почему опускается почка

Считается, что к нефроптозу приводит отсутствие вокруг почечного жира и более длинная, чем в норме, почечная сосудистая ножка. Это артерия и вена, которые осуществляют приток крови к почке и ее отток. Вместе с мочеточником сосудистая ножка входит в ворота почки.

Поэтому почка смещается в разных направлениях, что может вызвать задержку мочи из-за перегиба мочеточника после внезапного опущения почки. Нарушение притока крови к почке, когда удлинение почечных сосудов приводит к сужению их просвета, раздражению почечного нерва вследствие растяжения ворот почки.

Симптомы опускания почки. Возникают боли в животе и спине, иногда тошнота и рвота, появление крови в моче, боль можно уменьшить в положении лежа на спине с опущенной головой и поднятыми ногами. Это помогает переместить почку в свое место.

Диагностика и лечение почки

Для диагностики проводят УЗИ почек в положении стоя и лежа, а также исследование почек с контрастным веществом, стоя и лежа ринографию.

Лечение рекомендуется начинать с немедикаментозных методов, увеличения массы тела и укрепления мышц брюшной стенки. Если это не помогает, лечение нефроптоза проводится с помощью нефропексии. Это операция, при которой почку пришивают к структурам брюшного пространства, например, квадратной мышцы поясницы нерассасывающимися швами.

Операцию проводят только после подтверждения, что симптомы вызваны именно блужданием почки, а не другими проблемами, например камнями в почках или желчном пузыре, непроходимостью кишечника, спазмами кишечника, пиелонефритом – воспалением почек, разрывом кисты яичника, хроническим аппендицитом.

При вызывающем боли нефроптозе противопоказаны тяжелые нагрузки, бег и прыжки, чтобы не спровоцировать перегибание структуры в воротах почки и нарушение ее работы. Иногда симптомы проходят во время беременности из-за того, что почку поддерживает матка.