Польза бульона при простуде

Есть множество причин, почему куриный бульон полезен во время простуды. В нем содержатся витамины группы B, многие минеральные вещества – кальций, магний, калий, сера, фосфор, цинк, медь, фтор, а также полиненасыщенные жирные кислоты. А это еще не всё.

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Бульон может ускорить выздоровление во время простуды, благодаря антиоксиданту карнозина и аминокислоте цистеина.

карнозин угнетает воспалительные процессы, связанные с течением простуды, и, кстати, в белом мясе его содержится гораздо больше, чем в красном;

цистеин разжижает мокроту и, соответственно, помогает эффективнее ее выводить, цистеин даже используют в качестве лекарства против кашля.

И это не говоря о том, что бульон – это легкое блюдо, на переваривание которого организму не нужно тратить много сил. А это значит, что уничтожать патогены получится более эффективно. Именно поэтому рекомендуется на время болезни воздержаться от жирных продуктов, молока, пищи с большим содержанием сахара и специй, поскольку они могут раздражать слизистую оболочку и усиливать кашель и насморк.

Как сварить полезный бульон

Важно: варить лечебный бульон нужно из качественного мяса, перед приготовлением снять с курицы кожуру. После закипания лучше слить первый бульон и проварить мясо еще полчаса. А повысить пользу куриного бульона можно, если добавить к нему сельдерей, лук, морковь и перец: они тоже богаты антиоксидантами.

Но надо помнить, что бульон – это не панацея, а дополнение к основному лечению. Если пациенту назначили лекарство, их необходимо принимать, а не надеяться на целебные свойства тарелки супа.