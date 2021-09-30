Кількахвилинний холодний душ впливає на організм людини більше, ніж ви думаєте.

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Як з’явився тренд на крижану воду

Вперше холодний душ застосовували на початку ХІХ століття. Лікарі призначали прохолодні вмивання в’язням для того, щоб приборкувати їх агресивність та зменшувати думки про злочини.

Згодом науковці довідались, що холодний душ має дещо інші властивості. Лікарі розібрались, що митися краще все ж у теплій воді, а крижані ванни замінили на гарячий душ, який викликав позитивніші емоції.

Холодний душ є корисним для організму / Фото unsplash

Та практикування прохолодних ванн не припинилося – ба більше, популяризувалося через безперечну користь для здоров’я.

Холодний душ знижує захворюваність

Вчені з Нідерландів дослідили, що люди, які регулярно вмивалися холодною водою, рідше брали лікарняні. Ті, хто приймав лише теплий душ, частіше лишалися вдома через хворобу.

У дослідженні взяли учать понад 3 тисячі людей. Їх поділили на 4 групи та попросили щодня приймати теплий душ. Першій групі порекомендували закінчувати душ 30 секундами холодної води, другій сказали простояти 1 хвилину, а третій – 90 секунд. Четверта група мала приймати лише теплі ванни.

Учасників експерименту попросили дотримуватися цих вимог протягом місяця, але згодом виявилось, що 64 відсотки людей продовжили приймати холодні ванни – контрастний душ припав їм до душі.

Люди, які приймають холодний душ, менше хворіють / Фото Pexels

Після тримісячного періоду спостереження вони виявили, що у групах, які мали холодну воду, на 29 відсотків скоротилися відпустки з лікарняних за власним бажанням.

Цікаво, що тривалість холодної води не вплинула на відсутність хвороби.

Чи холодний душ впливає на імунітет

Дослідження демонструє, що холодна вода може перешкоджати захворюванням, хоч причина досі незрозуміла. Науковці припускають, що це пов’язано зі зміцненням імунної системи.

Вчені з Чехії повідомляють, що коли спортсменів занурювали у крижану воду тричі на тиждень, це давало невеликий імпульс їхньому імунітету. Проте для підтвердження цих висновків необхідно провести масштабніші дослідження.

Чому холодний душ бадьорить

Крижана вода активує симпатичну нервову систему людини – частину, яка регулює стресові реакції. Під час холодного душу в організмі виробляється гормон норадреналін.

Як працює норадреналін Цей гормон разом з дофаміном та адреналіном впливає на ділянки мозку, де контролюється увага та реакція на зовнішні подразники. Норадреналін у сполуці з іншими гормонами збільшує частоту серцевих скорочень та налаштовує організм на бій або втечу. Зазвичай цей гормон пов’язують з пильністю та мотивацією, регуляцією сну та агресивною поведінкою.

Коли люди занурюються у холодну воду, суміш гормонів пришвидшує биття серця та підвищує тиск – і саме це, на думку вчених, пов’язано з покращенням здоров’я.

Краща шкіра та схуднення – переваги крижаної ванни

Експерименти показали, що занурення у холодну воду покращує циркуляцію в організмі. Коли людина перемикає воду з гарячої на холодну, то тіло, яке неочікувано зіткнулося з холодом, екстрено нагрівається – в результаті пришвидшується кровообіг та приплив крові до поверхні шкіри.

Дослідження, яке вивчало занурення у холодну воду після тренування, показало, що після чотирьох тижнів приплив крові до м’язів та з них покращився. Також покращився стан шкіри – також через кровообіг.

Холодний душ допомагає покращити стан шкіри та м'язів / Фото Pexels

Окрім того, експерти помітили, що холодний душ може вплинути на метаболізм та допомогти людині схуднути. За дослідженням, занурення в холодну воду (14 градусів) збільшує метаболізм на 350 відсотків. Тіло швидше перетворює їжу та напої на енергію. В результаті, людина не набирає вагу та ще й почувається бадьорою.

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Холодний порятунок від поганого настрою

Хоч переключатись із приємної теплої водички на крижаний струмінь – не надто приємне заняття, насправді холодний душ корисний для психічного здоров’я. Це зумовлено тим самим норадреналіном, який викликає підвищену розумову активність. Наприклад, у літніх людей холодна вода, нанесена на обличчя та шию, покращує роботу мозку.

Холодні вмивання також можуть полегшити симптоми депресії – вчені пояснюють це активацією електричних імпульсів у нервах, які мають антидепресивний ефект.