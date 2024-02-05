Смерть дитини після відвідин стоматолога

Речниця поліції Кривого Рогу Ангеліна Крадожон, інформує, що за цим фактом відкрили кримінальне провадження відповідно до статті 140 Кримінального кодексу України. Якщо вина лікаря буде доведена, йому може загрожувати до двох років позбавлення волі.

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Після інциденту журналісти звернулися за коментарем до стоматологічної клініки, в якому обслуговували хлопчика. Працівники медичного закладу повідомили, що дитина прийшла зі скаргами на зубний біль, а персонал виконував всі необхідні процедури, включаючи видалення зуба.

Що кажуть в лікарні

Директорка клініки зазначила, що допомогу надали в повному обсязі відповідно до нормативних документів.

Лікар мав надати таку допомогу, і після обстеження хлопчика відпустили додому у супроводі родичів. Пізніше, у зв'язку з погіршенням стану, його госпіталізували,

– розповіла Олена, директорка клініки.

Вона також зазначила, що точну причину смерті дитини встановлять після проведення експертизи.

"На сьогодні, при тому, як розгорталися події, можемо говорити про різні моменти, складові медичні, тому що не все так однозначно. Але є запитання до самого перебігу захворювання. Відповіді на всі запитання може дати тільки експертна комісія. Експертиза буде", – додала вона.

Нагадаємо, 13 січня у Львові помер 5-річний хлопчик після видалення молочних зубів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та почали розслідування. Батьки хлопчика у смерті дитини звинувачують стоматологів.