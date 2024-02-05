Смерть ребенка после посещения стоматолога

Пресс-секретарь полиции Кривого Рога Ангелина Крадожон, информирует, что по данному факту открыли уголовное производство в соответствии со статьей 140 Уголовного кодекса Украины. Если вина врача будет доказана, ему может грозить до двух лет лишения свободы.

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После инцидента журналисты обратились за комментарием в стоматологическую клинику, в которой обслуживали мальчика. Работники медицинского учреждения сообщили, что ребенок пришел с жалобами на зубную боль, а персонал выполнял все необходимые процедуры, включая удаление зуба.

Что говорят в больнице

Директор клиники отметила, что помощь оказали в полном объеме в соответствии с нормативными документами.

Врач должен был оказать такую помощь, и после обследования мальчика отпустили домой в сопровождении родственников. Позже, в связи с ухудшением состояния, его госпитализировали,

– рассказала Елена, директор клиники.

Она также отметила, что точную причину смерти ребенка установят после проведения экспертизы.

"На сегодня, при том, как разворачивались события, можем говорить о разных моментах, составляющие медицинские, потому что не все так однозначно. Но есть вопросы к самому течению заболевания. Ответы на все вопросы может дать только экспертная комиссия. Экспертиза будет", – добавила она.

Напомним, 13 января во Львове умер 5-летний мальчик после удаления молочных зубов. Правоохранители открыли уголовное производство и начали расследование. Родители мальчика в смерти ребенка обвиняют стоматологов.