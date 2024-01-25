В Нацполиции сообщили детали трагического случая. Уточняют, что инцидент произошел в городе Здолбунов, названия клиники не указывают. Известно, что женщина приехала в город из соседнего села Здовбица.
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По данным следствия, процедура лечения зубов проходила с использованием седации (применение препарата для уменьшения чувствительности нервных окончаний).
Дантист ввел медицинское вещество пациентке, и у женщины начались проблемы с дыханием. Медики провели реанимационные мероприятия, но сердце пациентки остановилось,
– говорится в сообщении правоохранителей.
Виновным грозит лишение свободы
В полиции открыли уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медиком стоматологической клиники. Если вина будет доказана, ему объявят подозрение.
Виновным грозит до двух лет тюрьмы.
Назначен ряд экспертиз, в частности, судебно-медицинскую, которая установит причину смерти женщины.
Трагические случаи в стоматологии
- Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после операции по удалению молочных зубов. Медики констатировали ребенку смерть мозга. Он пробыл в коме больше месяца, мальчика не удалось спасти.
- В Тернополе во время лечения зубов маленькому мальчику стало плохо, и через некоторое время он умер. Ребенку был 1 год и 10 месяцев.