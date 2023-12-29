Про трагедію розповіли батьки хлопчика – музикант Віктор Пашник та Маріанна Вахняк. Вони звинувачують стоматологічну клініку, адже до того, як потрапити в клініку дитина була абсолютно здорова. Поліція відкрила кримінальну справу.

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Батько хлопчика повідомив, що його син уже 21 добу в комі. Прогноз медиків лише погіршується.

"21 добу наш неймовірний синочок у комі. Йому констатовано смерть мозку через неналежне видалення молочних зубів", – повідомив Віктор Пашник.

Він зазначив, що їх з дружиною життя розділилось на до і після злощасного дня, коли дружина Маріанна з сином Велесом пішли до клініки, аби видалити два молочні зубчики.

Подружжя разом із сином Велесом / Фото з фейсбуку Віктора Пашника

Що сталось з дитиною

5-річний Велес пережив клінічну смерть під час загального наркозу, а через якийсь час у дитини констатували смерть мозку. Зараз його життя підтримують за допомогою апаратів.

Довідка. Смерть мозку – це невідворотна загибель головного мозку, при якому функціонування серця, кровообіг та дихання штучно підтримуються за допомогою реанімаційних заходів. Як тільки людину відключають від апаратів, її визнають мертвою.

8 грудня мама Маріанна разом і сином прийшли до клініки ТОВ "ОРІ ГРУП" (Ori-Dent), щоб видалити два молочні зуби. Працівники центру запропонували провести оперативне втручання під загальною анестезією.

За словами батьків, дитина протестувала в операційній і не давала вдягнути маску, "ніби відчуваючи наближення трагедії".

"Лікар-анестезіолог на очах дружини, силоміць одягала синові маску. Дружина попросила припинити це, але анестезіолог не послухала і продовжувала притискати маску, після чого він заснув", – повідомив батько.

Згодом після початку операції, мама хлопчика почула метушню в операційній, туди почали збігатися медичні працівники, а приблизно через 20 хвилин приїхали дві бригади невідкладної допомоги.

Медичний директор ТОВ "ОРІ ГРУП" вийшов до жінки і повідомив, що під час операції в дитини сталася зупинка серця, але лікарям вдалося запустити його знову. Але хлопчика переводять в реанімаційне відділення лікарні святого Миколая.

Розпочато кримінальне розслідування

У тому, що сталось подружжя звинувачує стоматологічну клініку. З відповідною заявою 7 грудня батьки звернулися до поліції Залізничного району Львова.

Речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська підтвердила у коментарі УП Життя, що слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України – "Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником".

В клініці відмовились від коментарів

Батьки хлопчика закликали органи влади не залишатись байдужими до трагедії. Батько Всеоволода також розповів, що під час розмови із медичним директором ТОВ "ОРІ ГРУП", той виправдовував лікарів і говорив, "які ж вони молодці, що все вчасно зробили і реанімували дитину".



Хлопчику констатували смерть мозку / Фото з фейсбуку Віктора Пашника

Але ж це неправда, бо якби все було правильно і вчасно, то хіба наш син був би зараз на межі життя і смерті, хіба б лікарі констатували смерть мозку?, – написали батьки Велеса у соцмережах.

Також мама Велеса Маріанна Вахняк повідомила, що жодних протипоказань до медикаментозного сну у дитини не було.

ЕХО серця було добре по всіх пунктах, аналізи крові також, протипоказань до медикаментозного сну не було виявлено. Чому так сталось і що було в операційній – невідомо – все відбувалось за зачиненими дверми,

– зазначила жінка.

Наразі стоматологічна клініка відмовилась коментувати ситуацію.