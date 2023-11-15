Смерть дитини під час лікування зубів

Мати маленького хлопчика, якому був лише рік і 10 місяців, звернулася до державної стоматологію для лікування карієсу. Лікар повідомив їй, що таке втручання можна провести тільки під наркозом і видав направлення для проходження необхідних обстежень.

Також на тему Прибирали карієс: у Тернополі після лікування зубів помер 1-річний хлопчик

Проте через півтори години після початку процедури сталося непередбачуване – у хлопчика погіршилось самопочуття, і його тиск різко знизився. Його терміново госпіталізували в реанімаційний відділ, проте дитину не вдалося врятувати.

Причини смерті малюка розслідують поліцейські Тернопільської області. За даними судово-медичної експертизи, попередня причина смерті – гостра легенево-серцева недостатність.

Що таке серцева недостатність

Серцева недостатність – це стан, у якому серце качає кров недостатньо сильно. Через це людині може бути важко дихати, вона відчуватиме постійну слабкість і нудоту. Серцева недостатність може викликати такі ускладнення:

відмова нирок – через серцеву недостатність зменшується приплив крові до нирок, що призводить до ниркової недостатності;

проблеми із серцевими клапанами – клапани серця можуть працювати неправильно, якщо серце збільшене або якщо тиск у серці дуже високий через серцеву недостатність;

ушкодження печінки – серцева недостатність призводить до скупчення рідини, яка чинить занадто великий тиск на печінку. Таке скупчення викликає утворення рубців, які ускладнюють нормальну роботу печінки;

аритмія – серце починає битися нерегулярно.

Серцева недостатність виникає через інші хвороби, які завдають шкоди серцю – наприклад, через ішемічну хворобу серця або міокардит. Також серцева недостатність може бути вродженою, якщо у людини неправильно сформувалося серце.