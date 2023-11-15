Смерть ребенка во время лечения зубов

Мать маленького мальчика, которому был всего год и 10 месяцев, обратилась в государственную стоматологию для лечения кариеса. Врач сообщил ей, что такое вмешательство можно провести только под наркозом и выдал направление для прохождения необходимых обследований.

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Однако через полтора часа после начала процедуры произошло непредсказуемое – у мальчика ухудшилось самочувствие, и его давление резко снизилось. Его срочно госпитализировали в реанимационный отдел, однако ребенка не удалось спасти.

Причины смерти ребенка расследуют полицейские Тернопольской области. По данным судебно-медицинской экспертизы, предварительная причина смерти – острая легочно-сердечная недостаточность.

Что такое сердечная недостаточность

Сердечная недостаточность – это состояние, при котором сердце качает кровь недостаточно сильно. Поэтому человеку может быть трудно дышать, он будет чувствовать постоянную слабость и тошноту. Сердечная недостаточность может вызвать следующие осложнения:

отказ почек – из-за сердечной недостаточности уменьшается приток крови к почкам, что приводит к почечной недостаточности;

проблемы с сердечными клапанами – клапаны сердца могут работать неправильно, если сердце увеличено или если давление в сердце очень высоко из-за сердечной недостаточности;

повреждение печени – сердечная недостаточность приводит к скоплению жидкости, оказывающей слишком большое давление на печень. Такое скопление вызывает образование рубцов, затрудняющих нормальную работу печени;

аритмия – сердце начинает биться нерегулярно.

Сердечная недостаточность возникает из-за других болезней, которые наносят вред сердцу – например, из-за ишемической болезни сердца или миокардита. Также сердечная недостаточность может быть врожденной, если у человека неправильно сформировалось сердце.