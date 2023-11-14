Известно, что перед началом процедуры ему укололи наркоз – он прошел все необходимые анализы. Однако, к сожалению, во время операции ему стало плохо.

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Детали гибели

Мать погибшего мальчика, которому был год и 10 месяцев, привезла его в государственную больницу для того, чтобы убрать кариес. Врачи сообщили, что такое вмешательство проводится только под наркозом, после чего дали направление для сдачи всех необходимых анализов.

Через полтора часа после начала операции мальчику стало плохо – у него упало давление. Его доставили в реанимационное отделение, однако ребенка не смогли вывести из наркоза. Вечером медики сообщили о смерти мальчика.

Причины смерти ребенка уже начала расследовать полиция Тернопольской области. Причина смерти станет известна после вскрытия. Соответствующая информация внесена в ЕРДР по статье о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником.

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