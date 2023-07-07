Научились выращивать новые зубы учёные из Японии. Прежде всего лекарство предназначено для людей, у которых из-за врожденных факторов набор коренных зубов неполный, это явление называют – анодонтией.

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Революционное открытие

Исследователи обнаружили определенный ген, отсутствие которого увеличивало количество зубов у мышей А синтезируемый этим геном белок под названием USAG-1 ограничивал рост зубов. Исследовательская группа во главе Катсу Такахаши разработала антитело, способное блокировать функцию белка, что ограничивало рост зубов.

Ученые даже успели провести эксперимент на мышах с врожденным малым количеством зубов давали лекарства, в результате чего у них прорезывались новые зубы.



Новый зуб мыши, выросший после лекарства / Фото Medical Research Institute Kitano Hospital

Более того, ученые привлекли к исследованию препарата на хорьках: у них вырос дополнительный седьмой передний зуб. Он рос между уже имеющимися зубами и имел ту же форму, что и ниши. Ученые резюмировали, что лекарство способствует образованию зубов третьего поколения.

Что означает открытие для стоматологии

Ученые ведут активную подготовку исследования препарата с участием людей. Как только будет подтверждено, что он не оказывает вредного воздействия на организм, лекарство может использовать в лечении детей в возрасте от 2 до 6 лет, у которых диагностируют анодонтию.

Если препарат себя зарекомендует хорошо – это может стать настоящим переворотом в стоматологии.

Важно ! Люди смогут отказаться от протезов, имплантов и выращивать новые зубы — третьи по счету после молочных и коренных.