Навчилися вирощувати нові зуби вчені з Японії. Передусім ліки призначені для людей, у яких через вроджені фактори набір корінних зубів є неповним, це явище називають – анодонтією.

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Революційне відкриття

Дослідники виявили певний ген, відсутність якого збільшувала кількість зубів у мишей. А білок, що синтезується цим геном, під назвою USAG-1 обмежував зростання зубів. Дослідницька група на чолі Катсу Такахаші розробила антитіло, здатне блокувати функцію білка, що власне обмежувала зростання зубів.

Учені уже навіть встигли провести експеримент на мишах із вродженою малою кількістю зубів давали ліки, внаслідок чого у них прорізувалися нові зуби.



Новий зуб миші, який виріс після ліків / Фото Medical Research Institute Kitano Hospital

Ба більше, вчені залучили до дослідження препарату на тхорах: у них виріс додатковий сьомий передній зуб. Він ріс між уже наявними зубами та мав ту ж форму, що й ніші. Вчені резюмували, що ліки сприяють утворенню зубів третього покоління.

Що означає відкриття для стоматології

Наразі вчені ведуть активну підготовку дослідження препарату за участі людей. Щойно буде підтверджено, що він не чинить шкідливого впливу на організм, ліки можуть використовувати у лікуванні дітей віком від 2 до 6 років, у яких діагностують анодонтію.

У разі, якщо препарат себе зарекомендує добре – це може стати справжнім переворотом у стоматології.

Важливо! Люди зможуть відмовитися від протезів, імплантів та вирощувати власні нові зуби — треті за рахунком після молочних і корінних.