Дослідження показали, що деякі хімічні речовини, які містяться в популярних зубних пастах та ополіскувачах, приносять більше шкоди, ніж користі. Розповідаємо, яких речовин варто уникати у зубних пастах.

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5 причин, чому деякі пасти шкідливі для здоров'я

В більшості зубних паст, якими ми користуємося щодня, містяться різноманітні шкідливі компоненти. Попри те, що у невеликих кількостях вони не завдадуть великої шкоди, регулярне їх використання збільшує ризик появи негативних ефектів.

Фтор

Фтор входить до складу до більшості звичних для нас сучасних зубних паст. Чому? Ще на початку 1990-х років вчені помітили, що в районах, де вода мала більше природного фтору, люди рідше страждали на проблеми з карієсом. Незабаром встановили зв'язок між фтором і гігієною зубів, тому цей компонент став стандартом.

Втім, фтор є нейротоксином, який пов'язаний із проблемами зі щитовидною залозою у дітей і дорослих.

Крім того, фтор також може негативно впливати й на здоров'я зубів, хоча це і звучить дещо дивно. Регулярне використання зубної пасти з фтором може спричинити потемніння зубів — флюороз.

Пропіленгліколь

Пропіленгліколь міститься в фарбах та антифризах. Ще кілька років тому Американське товариство контактного дерматиту назвало цей компонент головним алергеном року. Втім, саме завдяки цьому компоненту зубна паста стає гладкою і має ту структуру, яку ми звикли бачити, він же запобігає її засиханню.

Велика кількість пропіленгліколю може бути токсичною для організму та спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям.

Парабени

Парабени містяться у дуже багатьох засобах особистої гігієни. Тож, і зубна паста не виключення, адже парабени – це звичайні консерванти. Однак триваліший термін зберігання продукту точно не вартий ризиків, які пов'язані з цими токсинами, що впливають на наші гормони.

За даними Environmental Working Group (США), парабени шкодять ендокринній системі, які можуть імітувати естроген у людському організмі. Пов'язують їх із різними проблемами: від зниження фертильності до підвищення ризику розвитку раку молочної залози.

Підсолоджувачі

Активні компоненти в зубних пастах несмачні, а відтак більшість виробників додають підсолоджувачі, щоб зробити процес чищення зубів нібито приємнішим. Зазвичай це аспартам і сахарин.

Дослідження впливу аспараму та сахарину на людей досить обмежені. Відомо, що аспартам збільшує оксислювальний стрес, пошкоджує клітинні мембрани, який провокує запальні процеси в організмі.

Барвники

Мова про яскраві смужки на деяких зубних пастах або яскравий колір самої текстури. Більшість виробників використовують штучні барвники для надання цих відтінків. Хоча вони і схвалені до використання в харчових продуктах, та за деякими дослідженнями, штучні харчові барвники можуть призводити до гіперактивності та поведінкових проблем у дітей. Тому у зубній пасті для дітей барвників точно не має бути.

Крім того, Центр науки в суспільних інтересах стверджує, що барвники можуть стати причиною розвитку алергії та навіть деяких видів раку.