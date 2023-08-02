Дослідники проаналізували дані понад 150 000 дорослих у 29 країнах у період із 2001 до 2022 року, взяті з найбільшої коли-небудь скоординованої бази досліджень осіб.

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Результати демонструють високу поширеність психічних розладів: у 50% населення розвивається принаймні один розлад до 75 років.

Найпоширенішими є розлади настрою, як от глибока депресія чи тривога. Також учені виявили, що ризик деяких психічних розладів різниться залежно від статі.

Чоловіки та жінки мають різну кореляцію розладів

Найпоширеніші психічні розлади серед жінок:

Депресія

Специфічна фобія (інвалідизуюче занепокоєння, яке заважає повсякденному життю)

Посттравматичний стрес (ПТСР)

Найпоширеніші психічні розлади серед чоловіків:

Зловживання алкоголем

Депресія

Специфічна фобія

Дослідження також показало, що розлади психічного здоров'я, як правило, вперше виникають у дитинстві, підлітковому або юнацькому віці.