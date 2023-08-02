Исследователи проанализировали данные более 150 000 взрослых в 29 странах в период с 2001 по 2022 год, взятые из крупнейшей когда-либо скоординированной базы исследований лиц.

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Наиболее распространены расстройства настроения, как глубокая депрессия или тревога. Также учёные обнаружили, что риск некоторых психических расстройств различается в зависимости от пола.

Мужчины и женщины имеют разную корреляцию расстройств

Самые распространенные психические расстройства среди женщин:

  • Депрессия
  • Специфическая фобия (инвалидизирующая обеспокоенность, мешающая повседневной жизни)
  • Посттравматический стресс (ПТСР)

Самые распространенные психические расстройства среди мужчин:

  • Злоупотребление алкоголем
  • Депрессия
  • Специфическая фобия

Исследование также показало, что нарушения психического здоровья, как правило, впервые возникают в детстве, подростковом или юношеском возрасте.