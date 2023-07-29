Упражняйте однозадачность

Когда человек пытается совершить несколько дел одновременно, мозгу приходится переключаться с одной задачи на другую. В результате снижается концентрация, а внимание рассеивается. Мозгу нужно время, чтобы перестроиться, а весь процесс отнимает энергию и время.

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Выходит, многозадачность – враг эффективности. По правилу однозадачности человек концентрируется над одним делом и так может работать эффективнее. Вот с чего можно начать:

Выберите одно задание.

Сконцентрируйтесь на работе: составьте план, используйте метод "дробления". Разделите работу на части, устраивайте перерывы, соедините схожие задачки.

Если вы понимаете, что в списке очень много задач, и вы не справляетесь, не бойтесь отказаться от части обязанностей. Такая загруженность может привести к выгоранию.

Повысьте концентрацию внимания

Одно исследование показало, что человек концентрируется на работе около 6 минут, а затем отвлекается. Причиной может стать уведомление на телефоне или уведомление, что на почту пришло письмо. У людей создается ошибочное чувство эффективной работы в режиме многозадачности – и на сообщения ответили, и рабочую задачу какое-то начали делать. Но, в конце концов, внимание рассеивается, человек может чаще ошибаться, забывать какие-то детали проекта.

Составьте список дел

Привычка вести список дел повышает производительность. Речь идет не только о планах на день, можно наметить цели на несколько месяцев вперед.

Сначала визуализируйте задачу, увидите результат, который хотите получить.

Обдумать, что поможет достичь цели.

Составить список.

Следить за прогрессом. Замечайте, что удалось сделать и где провалились. Это помогает анализировать свою работу и действовать более эффективно в будущем.

Говоря об успехах и неудачах, вы научитесь адекватно оценивать свои силы, выработаете стратегию, которая поможет преодолеть сложности и сделать работу более продуктивной.

Собирайтесь вместе

Способ помогает увеличить производительность в команде. Людям, работающим в одном отделе или над одним проектом, рекомендуется регулярно встречаться (на расстоянии можно устраивать совместные встречи онлайн).

Во время собрания следует оценивать рабочий процесс в положительном ключе. Предлагать идеи для решения проблем, делиться мыслями и успехами, проводить мозговой штурм.

Двигайтесь

Проводилось исследование, в котором в течение шести месяцев наблюдали за работой сотрудников call-центра Первая группа работала без изменений, а остальные установили столы, которые позволяли вставать с рабочего места, не отрываясь от процесса. Исследователи хотели проверить, изменится ли производительность работы, если сотрудники будут совершать дополнительные движения. В результате эффективность выросла на 42%.