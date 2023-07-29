Практикуйте однозадачність

Коли людина намагається зробити кілька справ одночасно, мозку доводиться перемикатися з одного завдання на інше. В результаті знижується концентрація, а увага розсіюється. Мозку потрібен час, щоб перебудуватися, а весь процес забирає енергію та час.

Також на тему Як сперечатись, щоб вас не зненавиділи

Виходить, багатозадачність – ворог ефективності. За правилом однозадачності, людина концентрується над однією справою і так може працювати ефективніше. Ось із чого можна почати:

Виберіть одне завдання.

Сконцентруйтеся на роботі: складіть план, використовуйте метод "дроблення". Розділіть роботу на частини, влаштовуйте перерви, поєднайте схожі завдання.

Якщо ви розумієте, що в списку дуже багато завдань і ви не справляєтеся, не бійтеся відмовитися від частини обов'язків. Така завантаженість може призвести до вигоряння.

Підвищіть концентрацію уваги

Одне дослідження показало, що людина концентрується на роботі близько 6 хвилин, а потім відволікається. Причиною можуть стати сповіщення на телефоні або сповіщення, що на пошту надійшов лист. У людей створюється хибне почуття ефективної роботи в режимі багатозадачності – і на повідомлення відповіли, і робоче завдання якесь почали робити. Але зрештою увага розсіюється, людина може частіше помилятися, забувати якісь деталі проєкту.

Складіть список справ

Звичка вести перелік справ підвищує продуктивність. Йдеться не лише про плани на день, можна намітити цілі на кілька місяців уперед:

Спочатку візуалізувати завдання, побачте результат, який хочете отримати.

Обміркувати, що саме допоможе досягти мети.

Скласти список.

Стежити за прогресом. Помічайте, що вдалось зробити і де провалилися. Це допомагає аналізувати свою роботу та діяти більш ефективно у майбутньому.

Говорячи про успіхи та невдачі, ви навчитеся адекватно оцінювати свої сили, виробите стратегію, яка допоможе подолати складності та зробити роботу продуктивнішою.

Збирайтеся разом

Спосіб допомагає підвищити продуктивність у команді. Людям, які працюють в одному відділі або над одним проєктом, рекомендується регулярно зустрічатися (на відстані можна влаштовувати спільні зустрічі онлайн).

Під час зборів потрібно оцінювати робочий процес у позитивному ключі. Пропонувати ідеї для розв'язання проблем, ділитися думками та успіхами, проводити мозковий штурм.

Рухайтесь

Проводилося дослідження, в якому протягом шести місяців спостерігали за роботою співробітників call-центру. Перша група працювала без змін, а решта встановила столи, які дозволяли вставати з робочого місця, не відриваючись від процесу. Дослідники хотіли перевірити, чи зміниться продуктивність роботи, якщо співробітники здійснюватимуть додаткові рухи. Внаслідок цього ефективність зросла на 42%.