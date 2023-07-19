Аргументуйте

Довіра — один із ключових елементів у суперечці. Завдяки ній у співрозмовника більше авторитету, а отже, і його аргументи звучать вагоміше.

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У суперечці навіть із малознайомою людиною довіра відіграє важливу роль. Наприклад, щоб обернути розмову на свою користь, можна послатися на думку медійної чи авторитетної особи. Тобто слова відомого вченого на актуальну тему можуть допомогти переконати співрозмовника у своїй правоті.

Зосередьтеся на "тут і зараз"

Ви помічали, що під час конфлікту згадуєте минулі промахи та образи? Здається, якщо обговорити всі проблеми разом, їх можна буде одразу вирішити. Але подумайте, скільки разів це спрацьовувало. Відповідь однозначна: жодного.

У результаті проблема ховається за минулими образами, суперечка стає заплутаною і ні до чого не призводить. Тому важливо сфокусуватися на сьогоденні, на сьогоднішній проблемі і не відхилятися від неї.

Пам'ятайте, ви тут, щоб розв'язувати проблему, а не звинувачувати один одного.

Слухайте співрозмовника

Зверніть увагу, чи слухаєте ви співрозмовника, чи натомість вирішуєте, який аргумент озвучити наступним. Щоб спілкування було ефективним, необхідно повною мірою брати участь у ньому.

Використовуйте техніку активного слухання: вчіться не лише слухати слова, а й чути їхній зміст. Не перебивайте та не займайте оборонну позицію.

Не засуджуйте чужу думку, а також не намагайтеся давати поради. Це допоможе встановити контакт зі співрозмовником, дозволить вислухати один одного та не посваритися у процесі розмови.

Вчіться бачити точку зору співрозмовника

У конфлікті людина акцентує на тому, щоб відстояти правоту, але забуває про думку співрозмовника. Для того, щоб зрозуміти, як переконати людину або донести свою думку, необхідно зрозуміти її точку зору, мотиви та логіку висновків.

Якщо опонент не відчує, що ви розумієте його, то ніколи не піде на контакт. Тому не зациклюйтесь на тезі "Я правий, а він ні" і подивіться на ситуацію з різних боків. Такий спосіб не тільки дасть можливість поділитися думками, а й допоможе побачити вади у вашій точці зору.

Адже дискусія – це не змагання, де завжди є переможець і той, хто програв, а можливість дізнатися більше і зблизитися з людиною.

Критикуйте слова, а не людину

Неприємно чути критику, особливо коли вона спрямована на саму людину або її переконання. Це виводить із рівноваги, змушує захищатися, відстоювати свою правоту. В результаті розмова не може бути конструктивною і призводить лише до конфлікту та образи.

Тому, щоб зберегти контроль над емоціями, важливо правильно реагувати на критику. По-перше, це дозволить вислухати опонента та побачити його біль, а отже, зрозуміти та встановити зв'язок. По-друге, деякі спеціально використовують критику, щоб принизити вашу думку. Адже якщо розлютити людину, вона не зможе спокійно міркувати, загубиться у своїх почуттях та аргументах. У результаті це призведе до конфлікту.

Пам'ятайте, що ваш співрозмовник може не вміти сприймати критику. Тому завжди думайте, що і як кажете і не переходьте на особисте.

Шукайте компроміс

Здорове спілкування – це обмін думками та почуттями, а не перетягування каната. Навичка закінчувати суперечку компромісом допоможе знайти вигідне рішення для всіх та закінчити дискусію на позитивній ноті.

Вчіться визнавати свою неправоту

Може здатися, що якщо людина не має рації, то вона слабка або втрачає свій статус, повагу. Але це не так. Усі люди помиляються, і це нормально. Вміння визнавати промахи та невірні судження показує вашу зрілість.

А ще визнання неправоти – чудовий приклад для співрозмовника. Можливо, він замислиться і буде готовий відповісти вам тим самим і піти назустріч.

Візьміть паузу

Іноді конфлікт розвивається настільки стрімко, що люди можуть перейти на образи або навіть рукоприкладство, тому важливо вміти зупинятися. Дайте собі та співрозмовнику час охолонути. Пауза допоможе емоціям заспокоїтись. У вас з'явиться час все обміркувати і, можливо, прийняти якісь рішення.

Якщо ви постійно вступаєте в конфлікт із близькою людиною і ситуація не змінюється, зверніться за допомогою до психолога. Не бійтеся просити поради у фахівця. Вам допоможуть розібратися в причинах сварок та навчать ефективних методів вирішення конфлікту.