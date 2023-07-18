Чому небезпечно хвилюватися

Невелике дослідження, у якому брали участь 239 пацієнтів перед операцією, показало, що 168 з них демонстрували сильні ознаки занепокоєння. А воно може спричинити неприємні симптоми.

Також на тему Безсоння проти депресії: знайшли новий спосіб вилікувати психічне захворювання

Серед них:

прискорене або нерегулярне серцебиття;

нудота;

задишка;

проблеми зі сном.

Симптоми, пов'язані з тривогою, можуть особливо турбувати людей із хворобами серця. Тривога здатна посилити біль і ускладнити його подолання. Якщо це не зупинити, страх перед операцією можуть перерости в повномасштабні панічні атаки.

Також сильна тривога стає проблемою, якщо заважає розуміти та запам'ятовувати важливі речі, які говорять лікарі про операцію: наприклад, поради про те, як підготуватися до неї чи про подальше відновлення. Існує навіть медична назва тривоги перед операцією – томофобія.

Як взяти себе в руки перед операцією

Перше, що можна зробити, щоб зменшити тривогу – зрозуміти, як вона впливає на нас. Це дуже сильне почуття, одна з функцій якого – захист від небезпеки.

Ось чому під час тривоги збільшується частота серцевих скорочень, підвищується тиск та виникають складнощі зі сном. Але якщо реальної небезпеки немає, така реакція марна і може мати негативні наслідки.

Люди можуть справлятися з тривогою перед операцією по-різному: деякі намагаються запобігти тривозі чи стресу, отримуючи інформацію на ранньому етапі та розповідаючи про свої проблеми, інші відволікають себе читанням або використовують вправи для релаксації, такі як повільне та глибоке дихання.

Конкретні поради

Дізнайтесь інформацію. Чим більше ви знатимете про стан свого здоров'я і проведення операції, тим краще почуватиметеся. Повне розуміння процедури, навіщо вона потрібна і як виконується, може позбавити занепокоєння.

Обговоріть свої страхи із хірургом. Це дасть змогу побудувати довірчі стосунки, що може стати вирішальним фактором у боротьбі зі страхом та недовірою до лікаря.

Дотримуйтесь передопераційних інструкцій. Іноді краще заповнити свій розум будь-якими завданнями та думками. Можна зібрати сумку для лікарні та переконатися, що у вас є все необхідне.

Підготуйте домашню "зону відновлення". Залиште в зручному місці, де лежатимете і відновлюватиметеся, всі речі, які мають бути під рукою: наприклад, зарядні пристрої для телефону та ноутбука, серветки, воду, книги, здорові закуски та зручні подушки.

Отримайте підтримку від сім'ї та друзів. Близькі люди можуть бути найкращим ресурсом, коли справа доходить до подолання хвилювання перед операцією.

Ведіть щоденник, детально описуючи свої страхи. Коли страхи перетікають на папір, вони ніби втрачають над нами владу, тому можна зосередити свої думки та дії на продуктивніших заняттях.

Проведіть час із домашніми улюбленцями. Дослідження показали, що гра з домашніми тваринами заспокоює та розслаблює.

Медитуйте. Суть у тому, щоб приділити лише кілька хвилин глибокому диханню, очистити свій розум від страху та зайвих думок.

Слухайте музику. Але перед операцією краще вибирати ту, що змусить вас відчути себе більш розслабленим, а не зарядить енергією. Підійдуть блюз, джаз, класика. Декілька досліджень показали, що прослуховування музики перед операцією може зменшити тривогу.

І останнє, але не менш важливе: прийміть той факт, що хвилюватися через операцію – це нормально. Щодня людям роблять операції, і щодня вони відчувають тривогу та страх перед цим.