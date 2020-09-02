Вірус SARS-CoV-2 може залишатися в організмі людини значно довше, ніж вважали раніше. Тому, не варто поспішати завершувати самоізоляцію у випадку захворювання на COVID-19.

Автори дослідження, опублікованого у British Medical Journal, зробили висновок, що пацієнтам необхідно близько місяця самоізоляції, перш ніж повертатися до роботи чи навчання, оскільки один з п'яти негативних результатах тесту на коронавірус є помилковим. Про це повідомляє CNN.

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Таким чином, кожен п'ятий пацієнт може поширювати вірус після закінчення термінів ізоляції. Але не здогадується про це, оскільки в багатьох симптоми, як-от втрата нюху, затуманення розуму чи пригніченість, зберігаються місяцями після одужання.

Поки не існує більш точного способу, щоб визначити наявність вірусу в організмі.

Ми вважаємо, що довготривалі симптоми можна частково пояснити ураженням судин, що є своєрідним слідом вірусу навіть після того, як він зник з тіла,

— розповів доктор Вільям Лі в інтерв'ю CNN.

Це говорить про те, що наука ще багато чого не знає про коронавірус, зокрема й те, коли хворі зможуть повернутися до нормального життя.

До слова, українське МОЗ сьогодні, 2 вересня оновило правила виходу з самоізоляції для людей, які контактували з хворими на коронавірусну інфекцію COVID-19.

До цього часу для виходу з самоізоляції контактні особи на 14 день мали зробити ПЛР-тест. Однак цього тижня міністерство змінює алгоритм.

Людина може завершити самоізоляцію на 14 день без проведення ПЛР, якщо не буде симптомів.

Крім того, тестування можуть зробити на 7-9 день ізоляції. Якщо результат буде негативний, людині дозволять завершити самоізоляцію раніше.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу