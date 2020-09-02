Вирус SARS-CoV-2 может оставаться в организме человека значительно дольше, чем считали ранее. Поэтому, не стоит спешить завершать самоизоляцию в случае заболевания COVID-19.

Авторы исследования, опубликованного в British Medical Journal, пришли к выводу, что пациентам необходимо около месяца самоизоляции, прежде чем возвращаться к работе или учебе, поскольку один из пяти отрицательных результатах теста на коронавирус является ошибочным. Об этом сообщает CNN.

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Таким образом, каждый пятый пациент может распространять вирус по истечении сроков изоляции. Но не догадывается об этом, поскольку у многих симптомы, такие как потеря обоняния, затуманивание ума или подавленность, сохраняются месяцами после выздоровления.

Пока не существует более точного способа, чтобы определить наличие вируса в организме.

Мы считаем, что долговременные симптомы можно частично объяснить поражением сосудов, что является своеобразным следом вируса даже после того, как он исчез из тела,

— рассказал доктор Уильям Ли в интервью CNN.

Это говорит о том, что наука еще многого не знает о коронавирусе, в том числе и то, когда больные смогут вернуться к нормальной жизни.

К слову, украинский Минздрав сегодня, 2 сентября обновил правила выхода из самоизоляции для людей, которые контактировали с больными коронавирусной инфекцией COVID-19.

К этому времени для выхода из самоизоляции контактные лица на 14 день должны были сделать ПЦР-тест. Однако на этой неделе Министерство меняет алгоритм.

Человек может завершить самоизоляцию на 14 день без проведения ПЦР, если не будет симптомов.

Кроме того, тестирование могут сделать на 7-9 день изоляции. Если результат будет отрицательный, человеку позволят завершить самоизоляцию раньше.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала