Виявилося, що у Львівській обласній клінічній лікарні діяла схема, коли гроші за операції під виглядом "благодійних внесків" на рахунки благодійних фондів та ФОПів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Zaxid.net.

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Що відомо про корупцію у Львівській обласній лікарні

Голова Львівської обласної організації Всеукраїнської профспілки захисників України Сергій Лейченков розповів, що у лікарні мама бійця 24 ОМБр, який загинув у 2014 році під Зеленопіллям, мала операцію на серці. Перед медичним втручанням персонал змусив жінку оплатити "благодійні внески" на декілька рахунків благодійного фонду та невідомих ФОПів на загальну суму у 80 тисяч гривень.

Сергій Лейченков уточнив, що жінці проводили операцію шунтування. Згідно з постановою Кабміну такі втручання оплачуються програмою державних гарантій.

Відомо, що практика з "благодійними внесками" має системний характер і зачепила й інших пацієнтів лікарні.

Керівник Львівської обласної клінічної лікарні Михайло Гичка розповів, що після розголосу гроші матері загиблого бійця провернули. З його слів, операція на серці пацієнтки пройшла успішно.

Гроші в той же день повернуті. Зараз з’ясовуємо, чому так сталося. Я вже вибачився перед мамою,

– сказав він.

Гичка додав, що медичну допомогу у лікарні надають безкоштовно, а корупційні випадки трапляються, бо це "людський фактор". Водночас керівник лікарні підтвердив, що пацієнтам пропонують оплатити благодійні внески, однак вони є виключно добровільними.

Михайло Гичка також вказав, що НСЗУ не покриває весь кошторис операцій на серці, які дуже дорогі. За його словами, операція щодо заміни клапана, шунтування коштує 186 – 230 тисяч гривень. Однак є "люди багаті, вони готові оплатити".