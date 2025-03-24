Оказалось, что во Львовской областной клинической больнице действовала схема, когда деньги за операции под видом "благотворительных взносов" на счета благотворительных фондов и ФЛП, сообщает 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net.

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Что известно о коррупции во Львовской областной больнице

Председатель Львовской областной организации Всеукраинского профсоюза защитников Украины Сергей Лейченков рассказал, что в больнице мама бойца 24 ОМБр, погибшего в 2014 году под Зеленопольем, имела операцию на сердце. Перед медицинским вмешательством персонал заставил женщину оплатить "благотворительные взносы" на несколько счетов благотворительного фонда и неизвестных ФЛП на общую сумму в 80 тысяч гривен.

Сергей Лейченков уточнил, что женщине проводили операцию шунтирования. Согласно постановлению Кабмина такие вмешательства оплачиваются программой государственных гарантий.

Известно, что практика с "благотворительными взносами" имеет системный характер и затронула и других пациентов больницы.

Руководитель Львовской областной клинической больницы Михаил Гичка рассказал, что после огласки деньги матери погибшего бойца провернули. По его словам, операция на сердце пациентки прошла успешно.

Деньги в тот же день возвращены. Сейчас выясняем, почему так произошло. Я уже извинился перед мамой,

– сказал он.

Гичка добавил, что медицинскую помощь в больнице оказывают бесплатно, а коррупционные случаи случаются, потому что это "человеческий фактор". В то же время руководитель больницы подтвердил, что пациентам предлагают оплатить благотворительные взносы, однако они являются исключительно добровольными.

Михаил Гичка также указал, что НСЗУ не покрывает всю смету операций на сердце, которые очень дорогие. По его словам, операция по замене клапана, шунтирования стоит 186 – 230 тысяч гривен. Однако есть "люди богатые, они готовы оплатить".