Зокрема, якщо ваша "проблемна зона" живіт і підступний ворог – жир накопичується саме на талії, річ може бути у стресі. Саме кортизол може спонукати організм накопичувати жир у цій зоні, пояснила лікарка-ендокринолог, дієтологиня Світлана Павлюк.

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Довідково. Кортизол – гормон, який виробляється в організмі під час стресових ситуацій.

Саме кортизол визначає, з яких джерел організм буде черпати енергію в стресових ситуаціях – з жирів, вуглеводів або білків.

Як кортизол впливає на вагу

Надмірний рівень кортизолу може стати причиною появи жирових відкладень в області талії. Саме цей стан називають таким терміном, як "кортизоловий живіт".

Лікарка Світлана Павлюк зазначає, що однією з причин появи надмірних жирових відкладень на животі є стрес.

Під дією стресу виробляється гормон кортизол, який впливає на збільшення вісцерального жиру. Такий живіт часто називають кортизоловим, або стресовим чи гормональним,

– зазначає ендокринологиня.

За її словами, тут також можна говорити і про психосоматику: під час стресу жир на животі виступає як рятівне коло, що створює навколо його володарки подушку безпеки.

Що вам слід знати про кортизол

Не слід відразу вважати, що кортизол – це поганий гормон. Насправді він важливий і потрібний нашому організму і бере участь у багатьох процесах.

Кортизол – головне Кортизол – глюкокортикоїдний стероїдний гормон, виробляється наднирниками і є життєво необхідним для здійснення багатьох біохімічних реакцій.

Кортизол звужує судини, регулює рівень глюкози в крові, підтримує стабільність нервової системи, захищає від інфекцій, забезпечує кращу роботу печінки та головного мозку, контролює артеріальний тиск.

Лікарка пояснила, що надлишок кортизолу на тлі регулярних переживань осідає у вигляді жиру на животі, адже ця область у 4 рази чутливіша до кортизолу, ніж жирові клітини в інших частинах тіла.

Ознаки підвищеного рівня кортизолу

збільшення обсягу живота;

тонкі кінцівки (відносно живота);

горб із наростом жирової тканини в області спини;

розтяжки на животі;

мікрогематоми та гематоми.

Та річ не лише у фігурі, це лише сигнал організму про допомогу. Адже високий рівень кортизолу підвищує ризики діабету; ослабллює імуннну систему; викликає відчуття хронічної втоми, депресії, проблеми зі сном та збої у роботі серця та судин.

Кортизоловий живіт – це буквально відповідь організму на надмірне вироблення гормону стресу та один з наслідків підвищеного рівня кортизолу.

Окрім стресу на появу "гормонального" живота впливає:

надмірне споживання кави;

відсутність фізичних навантажень;

брак сну;

голодування чи надмірні навантаження.

Як позбутись кортизольного живота

Лікарка наголосила, що схуднути тільки в ділянці талії неможливо, знижувати вагу треба планомірно, замінюючи жирову тканину на м'язову. Водночас Світлана Павлюк назвала ключові кроки, які допоможуть зменшити об'єми живота.

Як "прибрати" живіт: