Зокрема, якщо ваша "проблемна зона" живіт і підступний ворог – жир накопичується саме на талії, річ може бути у стресі. Саме кортизол може спонукати організм накопичувати жир у цій зоні, пояснила лікарка-ендокринолог, дієтологиня Світлана Павлюк.
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Саме кортизол визначає, з яких джерел організм буде черпати енергію в стресових ситуаціях – з жирів, вуглеводів або білків.
Як кортизол впливає на вагу
Надмірний рівень кортизолу може стати причиною появи жирових відкладень в області талії. Саме цей стан називають таким терміном, як "кортизоловий живіт".
Лікарка Світлана Павлюк зазначає, що однією з причин появи надмірних жирових відкладень на животі є стрес.
Під дією стресу виробляється гормон кортизол, який впливає на збільшення вісцерального жиру. Такий живіт часто називають кортизоловим, або стресовим чи гормональним,
– зазначає ендокринологиня.
За її словами, тут також можна говорити і про психосоматику: під час стресу жир на животі виступає як рятівне коло, що створює навколо його володарки подушку безпеки.
Що вам слід знати про кортизол
Не слід відразу вважати, що кортизол – це поганий гормон. Насправді він важливий і потрібний нашому організму і бере участь у багатьох процесах.
Кортизол звужує судини, регулює рівень глюкози в крові, підтримує стабільність нервової системи, захищає від інфекцій, забезпечує кращу роботу печінки та головного мозку, контролює артеріальний тиск.
Ознаки підвищеного рівня кортизолу
- збільшення обсягу живота;
- тонкі кінцівки (відносно живота);
- горб із наростом жирової тканини в області спини;
- розтяжки на животі;
- мікрогематоми та гематоми.
Та річ не лише у фігурі, це лише сигнал організму про допомогу. Адже високий рівень кортизолу підвищує ризики діабету; ослабллює імуннну систему; викликає відчуття хронічної втоми, депресії, проблеми зі сном та збої у роботі серця та судин.
Кортизоловий живіт – це буквально відповідь організму на надмірне вироблення гормону стресу та один з наслідків підвищеного рівня кортизолу.
Окрім стресу на появу "гормонального" живота впливає:
- надмірне споживання кави;
- відсутність фізичних навантажень;
- брак сну;
- голодування чи надмірні навантаження.
Як позбутись кортизольного живота
Лікарка наголосила, що схуднути тільки в ділянці талії неможливо, знижувати вагу треба планомірно, замінюючи жирову тканину на м'язову. Водночас Світлана Павлюк назвала ключові кроки, які допоможуть зменшити об'єми живота.
Як "прибрати" живіт:
- Відмовтесь від простих вуглеводів.
- Стежте за водним балансо і достатнім споживанням клітковини- для стабільної роботи харчотравневої системи, зниження відчуття голоду.
- Снідайте обов'язково і збалансовано: перший прийом їжі має містити білки, жири, вуглеводи, щоб в обід ви не їли все підряд від голоду.
- Надавайте перевагу таким способам приготування їжі: варіть, запікайте, тушкуйте. Натомість відмовтесь від смаження і не заливайте їжу олією.
- Додайте кардіотренування – для прискорення обміну речовин або просто намагайтесь ходити в помірно швидкому темпі щодня.