Залежно від регіону, країни, нації молочні продукти або популярні та поширені, або відсутні у раціоні зовсім. Наприклад, меню скандинавських та європейських країн багате на молочні продукти, у багатьох сім'ях день починається зі сніданку, що складається з них. У той час як у китайській, в'єтнамській, індійській кухні коров'яче молоко майже не використовується.

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Користь коров'ячого молока

Коров'яче молоко багате на вітамін D, кальцій, мінерали та інші поживні речовини, воно містить білки, корисні жири, вуглеводи – все те, що сприяє правильному розвитку та росту дитини. Звичайно, те, що така різноманітність корисних речовин міститься в одному продукті, підкуповує. Однак завжди є але.

Педіатри не рекомендують вводити до раціону цільне коров'яче молоко дітям до року. Коли і які молочні продукти давати дитині можна дізнатися на прийомі у вашого лікаря. При складанні меню для маленького пацієнта фахівець враховує індивідуальні особливості кожного малюка.

Шкода коров'ячого молока

Також вживання коров'ячого молока у великих кількостях є фактором ризику розвитку ожиріння, оскільки містить велику кількість насичених жирних кислот і належать до висококалорійних продуктів.

Молоко може знижувати всмоктування заліза, особливо в дітей віком до року, що, своєю чергою, стає чинником ризику розвитку залізодефіцитної анемії.

Варто пам'ятати про можливість розвитку алергічних реакцій. Білок коров'ячого молока входить до першої п'ятірки найчастіших алергенів і стає причиною алергічної реакції, особливо у дітей.