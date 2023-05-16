В зависимости от региона, страны, нации молочные продукты либо популярны и распространены, либо отсутствуют в рационе совсем. Например, меню скандинавских и европейских стран богато молочными продуктами, во многих семьях день начинается с завтрака, состоящего из них. В то время как в китайской, вьетнамской, индийской кухне коровье молоко почти не используется.

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Польза коровьего молока

Коровье молоко богато витамином D, кальцием, минералами и другими питательными веществами, оно содержит белки, полезные жиры, углеводы – все то, что способствует правильному развитию и росту ребенка. Конечно, то, что такое разнообразие полезных веществ содержится в одном продукте, подкупается. Однако всегда есть но.

Педиатры не рекомендуют вводить в рацион цельное коровье молоко детям до года. Когда и какие молочные продукты давать ребенку, можно узнать на приеме у вашего врача. При составлении меню для маленького пациента специалист учитывает индивидуальные особенности каждого малыша.

Вред коровьего молока

Также употребление коровьего молока в больших количествах является фактором риска развития ожирения, поскольку содержит большое количество насыщенных жирных кислот и относится к высококалорийным продуктам.

Молоко может снижать всасывание железа, особенно у детей до года, что, в свою очередь, становится фактором риска развития железодефицитной анемии.

Следует помнить о возможности развития аллергических реакций. Белок коровьего молока входит в первую пятерку наиболее частых аллергенов и становится причиной аллергической реакции, особенно у детей.