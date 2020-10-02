Знеболювальний ефект вірусу може пояснити, чому багато пацієнтів протягом декількох днів після зараження відчувають себе добре і не виявляють симптомів, а також роз'яснити масові випадки повністю безсимптомного перебігу коронавірусного захворювання. Крім цього, вчені отримали новий інструмент для розробки опіоїдних знеболювальних.

Дослідження провели вчені з університету Аризони і вони переконані – SARS-CoV-2 знижує відчуття болю в організмі.

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Згідно зі статистикою в США, близько 50% випадків передачі COVID-19 відбувається до появи симптомів, а близько 40% випадків протікають безсимптомно.

Вірус SARS-CoV-2 блокує сигнальні шляхи болю

Виявилось, що SARS-CoV-2 має здатність приглушати в організмі людини сигнальні шляхи, які запускають больові відчуття, і це відбувається за допомогою рецептора нейропіліна-1.

Раніше вчені вже дослідили, що SARS-CoV-2 використовує рецептор ACE2 для проникнення в організм, проте вже влітку дві групи вчених також виявили нейропілін-1, який теж бере участь в процесі інфікування.

Ми були дуже заінтриговані цими заявами і хотіли дізнатися, чи може спайковий білок (вірусу) брати участь в будь-якому вигляді обробки болю,

– зазначив автор дослідження Раджеш Кхан.

Науково про те, як відбувається процес

Зазвичай біологічні шляхи сигналізують тілу про біль і один з них – фактор росту ендотелію судин типу А (VEGF-A) – відіграє важливу роль в зростанні кровоносних судин і пов'язаний з такими захворюваннями, як рак, ревматоїдний артрит і COVID-19.

VEGF-A зв'язується з нейропіліном-1 і запускає процес, який і є причиною болю. Виявилося, що спайковий білок SARS-CoV-2 зв'язується з нейропіліном-1 в тому ж місці, що і VEGF-A.

Перевіряючи свою гіпотезу, учені додали спайковий білок SARS-CoV-2 в цей ланцюг подій, що повністю змінило передачу сигналів болю, викликаних VEGF-A.

Ми не виявили різниці в рівні збудливості нейронів. Експеримент повністю нейтралізував біль,

– підкреслив Кхан.

Перспектива відкриття

Тепер команда має намір вивчити нейропілін як новий спосіб знеболювання. Вчені вже протестували інгібітори, розроблені для пригнічення росту раку, і вони показали схожий знеболювальний ефект.