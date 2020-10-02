Обезболивающий эффект вируса может объяснить, почему многие пациенты в течение нескольких дней после заражения чувствуют себя хорошо и не проявляют симптомов, а также разъяснить массовые случаи полностью бессимптомного течения коронавирусного заболевания. Кроме этого, ученые получили новый инструмент для разработки опиоидных обезболивающих.

Исследование провели ученые из университета Аризоны и они убеждены – SARS-CoV-2 снижает ощущение боли в организме.

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Согласно статистике в США, около 50% случаев передачи COVID-19 происходит до появления симптомов, а около 40% случаев протекают бессимптомно.

Вирус SARS-CoV-2 блокирует сигнальные пути боли

Оказалось, что SARS-CoV-2 обладает способностью приглушать в организме человека сигнальные пути, которые запускают болевые ощущения, и это происходит с помощью рецептора нейропилина-1.

Ранее ученые уже исследовали, что SARS-CoV-2 использует рецептор ACE2 для проникновения в организм, однако уже летом две группы ученых также обнаружили нейропилин-1, который тоже участвует в процессе инфицирования.

Мы были очень заинтригованы этими заявлениями и хотели узнать, может ли спаечный белок (вируса) принимать участие в любом виде отделки боли,

– отметил автор исследования Раджеш Кхан.

Научно о том, как происходит процесс

Обычно биологические пути сигнализируют телу о боли и один из них – фактор роста эндотелия сосудов типа А (VEGF-A) – играет важную роль в росте кровеносных сосудов и связан с такими заболеваниями, как рак, ревматоидный артрит и COVID-19.

VEGF-A связывается с нейропилином-1 и запускает процесс, который и является причиной боли. Оказалось, что спаечный белок SARS-CoV-2 связывается с нейропилином-1 в том же месте, что и VEGF-A.

Проверяя свою гипотезу, ученые добавили спаечный белок SARS-CoV-2 в эту цепь событий, что полностью изменило передачу сигналов боли, вызванных VEGF-A.

Мы не обнаружили разницы в уровне возбудимости нейронов. Эксперимент полностью нейтрализовал боль,

– подчеркнул Кхан.

Перспектива открытия

Теперь команда намерена изучить нейропилин как новый способ обезболивания. Ученые уже протестировали ингибиторы, разработанные для подавления роста рака, и они показали схожий обезболивающий эффект.