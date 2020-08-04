Як написала народна депутатка з фракції "Голос" Юлія Клименко, Міністерство охорони здоров'я досі не закупило жодного апарату штучної вентиляції легень з так званого "коронавірусного" фонду.

Клименко опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці офіційну відповідь МОЗ на звернення щодо витрат з фонду, який Кабінет міністрів виділив Міністерству охорони здоров’я на закупівлю апарату для штучної вентиляції легень.

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Нагадаємо, Кабмін виділив 100 000 тисяч гривень. Однак станом на сьогодні ще триває підготовка документів МОЗ для закупівлі цього медичного обладнання, необхідного при лікуванні тяжких випадків коронавірусу.

З квітня 2020 з коронавірусного фонду не закуплено жодного апарату ШВЛ, все "в процесі". Цікаво чи встигнуть закупити в 2021? Це риторичне питання. Відповідь на запит додається,

– додала нардеп від "Голосу".

До слова, станом на ранок 4 серпня в Україні на стаціонарному лікуванні перебуває 4969 осіб, з них 132 людини підключені до апарату ШВЛ.