Как написала народный депутат из фракции "Голос" Юлия Клименко, Министерство здравоохранения до сих пор не закупило ни одного аппарата искусственной вентиляции легких из так называемого "коронавирусного" фонда.

Клименко опубликовала на своей странице в фейсбуке официальный ответ Минздрава на обращение относительно расходов из фонда, который Кабинет министров выделил Министерству здравоохранения на закупку аппарата для искусственной вентиляции легких.

Читайте также Некачественные тесты на Херсонщине: Минздрав говорит, что нарушений не было, но качество тестов не проверили

Напомним, Кабмин выделил 100 000 тысяч гривен. Однако по состоянию на сегодня еще продолжается подготовка документов Минздрава для закупки медицинского оборудования, необходимого при лечении тяжелых случаев коронавируса.

С апреля 2020 из коронавирусного фонда не закуплено ни одного аппарата ИВЛ, все "в процессе". Интересно успеют ли закупить в 2021? Это риторический вопрос. Ответ на запрос прилагается,

– добавила нардеп от "Голоса".

К слову, по состоянию на утро 4 августа в Украине на стационарном лечении находятся 4 969 человек, из них 132 человека подключены к аппарату ИВЛ.