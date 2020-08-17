Данські вчені спрогнозували збільшення кількості людей з ожирінням через карантинні обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє EurekAlert. На думку дослідників, стрес, занепокоєння про економічний добробут, обмеження руху і соціальне дистанціювання спричинять зростання кількості людей з надмірною масою тіла.

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Вчені вважають, що коронавірусні обмеження мають бути спрямовані не лише на захист людей від інфекції, а й підтримувати їхнє метаболічне здоров'я.

Ми стурбовані тим, що ті, хто формує політику, не повністю розуміють, як стратегії, такі, як карантин і закриття бізнесу, можуть сприяти зростанню ожиріння – хронічного захворювання з серйозними наслідками для здоров'я, але з малою кількістю варіантів лікування,

– заявив дослідник Крістофер Клемменсен.

У джерелі йдеться, що чимало людей компенсують відчуття психосоціальної незахищеності їжею, а це може стати причиною появи зайвої ваги.

Також багато країн стикнулися з економічною кризою і зниженням доходів. Через це багато кому доведеться купувати дешевші продукти, які зазвичай мають високу калорійність.

Дослідники вважають, що уряди країн мають розробити повноцінну стратегію щодо протидії ожирінню.