Датские ученые спрогнозировали увеличение количества людей с ожирением из-за карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает EurekAlert. По мнению исследователей, стресс, беспокойство об экономическом благополучии, ограничение движения и социальное дистанцирование повлекут рост количества людей с избыточной массой тела.

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Ученые считают, что коронавирусные ограничения должны быть направлены не только на защиту людей от инфекции, но и поддерживать их метаболическое здоровье.

Мы обеспокоены тем, что те, кто формирует политику, не полностью понимают, как стратегии, такие, как карантин и закрытияе бизнеса, могут способствовать росту ожирения – хронического заболевания с серьезными последствиями для здоровья, но с малым количеством вариантов лечения,

– заявил исследователь Кристофер Клемменсен.

В источнике говорится, что многие компенсируют ощущение психосоциальной незащищенности пищей, а это может стать причиной появления лишнего веса.

Также многие страны столкнулись с экономическим кризисом и снижением доходов. Из-за этого многим придется покупать более дешевые продукты, которые обычно имеют высокую калорийность.

Исследователи считают, что правительства стран должны разработать полноценную стратегию противодействия ожирению.