Коронавірус за добу підхопили понад 2 тисячі українців, найбільше на Тернопільщині
Від учора коронавірусне захворювання діагностували у 2 462 мешканців України, натомість видужали 650 людей. Збільшивши загальну кількість людей, які побороли COVID-19 до 69 543.
Такі дані станом на 14 вересня згідно з системою моніторингу поширення пандемії РНБО України, пише 24 канал.
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Від початку пандемії COVID-19 в Україні, хворобу виявили у 156 797 людей. З них 3 211 померли внаслідок ускладнень чи супутніх захворювань, зокрема 33 смерті зареєстрували за минулу добу.
Статистика хворих на COVID-19 в Україні станом на 14 вересня
- Київ – 17 429 (+168);
- Львівська область – 17 057 (+143);
- Харківська область – 12 853 (+269);
- Чернівецька область – 12 252 (+135);
- Івано-Франківська область – 11 357 (+142);
- Рівненська область – 10 555 (+86);
- Одеська область – 9 687 (+205);
- Тернопільська область – 9 234 (+352);
- Закарпатська область – 8 675 (+50);
- Київська область – 6 961 (+112);
- Волинська область – 6 353 (+64);
- Вінницька область – 4 844 (+36);
- Житомирська область – 4 390 (+98);
- Хмельницька область – 4 008 (+40);
- Дніпропетровська область – 3 342 (+80);
- Чернігівська область – 2 788 (+74);
- Черкаська область – 2 579 (+84);
- Сумська область – 2 502 (+101);
- Запорізька область – 2 403 (+56);
- Донецька область – 2 101 (+6);
- Миколаївська область – 2 051 (+98);
- Полтавська область – 1 223 (+28);
- Кіровоградська область – 909 (+5);
- Херсонська область – 644 (+16);
- Луганська область – 600 (+14).
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