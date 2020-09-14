Від учора коронавірусне захворювання діагностували у 2 462 мешканців України, натомість видужали 650 людей. Збільшивши загальну кількість людей, які побороли COVID-19 до 69 543.

Такі дані станом на 14 вересня згідно з системою моніторингу поширення пандемії РНБО України, пише 24 канал.

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Від початку пандемії COVID-19 в Україні, хворобу виявили у 156 797 людей. З них 3 211 померли внаслідок ускладнень чи супутніх захворювань, зокрема 33 смерті зареєстрували за минулу добу.

Статистика хворих на COVID-19 в Україні станом на 14 вересня

Київ – 17 429 (+168);

Львівська область – 17 057 (+143);

Харківська область – 12 853 (+269);

Чернівецька область – 12 252 (+135);

Івано-Франківська область – 11 357 (+142);

Рівненська область – 10 555 (+86);

Одеська область – 9 687 (+205);

Тернопільська область – 9 234 (+352);

Закарпатська область – 8 675 (+50);

Київська область – 6 961 (+112);

Волинська область – 6 353 (+64);

Вінницька область – 4 844 (+36);

Житомирська область – 4 390 (+98);

Хмельницька область – 4 008 (+40);

Дніпропетровська область – 3 342 (+80);

Чернігівська область – 2 788 (+74);

Черкаська область – 2 579 (+84);

Сумська область – 2 502 (+101);

Запорізька область – 2 403 (+56);

Донецька область – 2 101 (+6);

Миколаївська область – 2 051 (+98);

Полтавська область – 1 223 (+28);

Кіровоградська область – 909 (+5);

Херсонська область – 644 (+16);

Луганська область – 600 (+14).

Важливо: Дані з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим і міста Севастополя відсутні.