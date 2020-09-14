За минувшие сутки коронавирусное заболевание диагностировали у 2 462 жителей Украины, зато выздоровели 650 человек. Увеличив общее количество людей, которые побороли COVID-19, до 69 543.

Такие данные по состоянию на 14 сентября согласно системе мониторинга распространения пандемии СНБО Украины, пишет 24 канал.

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С начала пандемии COVID-19 в Украине болезнь обнаружили у 156 797 человек. Из них 3 211 умерли в результате осложнений или сопутствующих заболеваний, в том числе 33 смерти зарегистрировали за минувшие сутки.

Статистика больных COVID-19 в Украине на 14 сентября

Киев – 17 429 (+168)

Львовская область – 17 057 (+143)

Харьковская область – 12 853 (+269)

Черновицкая область – 12 252 (+135)

Ивано-Франковская область – 11 357 (+142)

Ровненская область – 10 555 (+86)

Одесская область – 9 687 (+205)

Тернопольская область – 9 234 (+352)

Закарпатская область – 8 675 (+50)

Киевская область – 6 961 (+112)

Волынская область – 6 353 (+64)

Винницкая область – 4 844 (+36)

Житомирская область – 4 390 (+98)

Хмельницкая область – 4 008 (+40)

Днепропетровская область – 3 342 (+80)

Черниговская область – 2 788 (+74)

Черкасская область – 2 579 (+84)

Сумская область – 2 502 (+101)

Запорожская область – 2 403 (+56)

Донецкая область – 2 101 (+6)

Николаевская область – 2 051 (+98)

Полтавская область – 1 223 (+28)

Кировоградская область – 909 (+5)

Херсонская область – 644 (+16)

Луганская область – 600 (+14)

Важно: Данные с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также из аннексированных АР Крым и города Севастополя отсутствуют.