Коронавирус за сутки подхватили более 2 тысяч, больше всего на Тернопольщине
За минувшие сутки коронавирусное заболевание диагностировали у 2 462 жителей Украины, зато выздоровели 650 человек. Увеличив общее количество людей, которые побороли COVID-19, до 69 543.
Такие данные по состоянию на 14 сентября согласно системе мониторинга распространения пандемии СНБО Украины, пишет 24 канал.
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С начала пандемии COVID-19 в Украине болезнь обнаружили у 156 797 человек. Из них 3 211 умерли в результате осложнений или сопутствующих заболеваний, в том числе 33 смерти зарегистрировали за минувшие сутки.
Статистика больных COVID-19 в Украине на 14 сентября
- Киев – 17 429 (+168)
- Львовская область – 17 057 (+143)
- Харьковская область – 12 853 (+269)
- Черновицкая область – 12 252 (+135)
- Ивано-Франковская область – 11 357 (+142)
- Ровненская область – 10 555 (+86)
- Одесская область – 9 687 (+205)
- Тернопольская область – 9 234 (+352)
- Закарпатская область – 8 675 (+50)
- Киевская область – 6 961 (+112)
- Волынская область – 6 353 (+64)
- Винницкая область – 4 844 (+36)
- Житомирская область – 4 390 (+98)
- Хмельницкая область – 4 008 (+40)
- Днепропетровская область – 3 342 (+80)
- Черниговская область – 2 788 (+74)
- Черкасская область – 2 579 (+84)
- Сумская область – 2 502 (+101)
- Запорожская область – 2 403 (+56)
- Донецкая область – 2 101 (+6)
- Николаевская область – 2 051 (+98)
- Полтавская область – 1 223 (+28)
- Кировоградская область – 909 (+5)
- Херсонская область – 644 (+16)
- Луганская область – 600 (+14)
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