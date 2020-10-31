В Україні абсолютний рекорд хворих на коронавірус – інфікувалися понад 8 тисяч людей. МОЗ наполягає на введені штрафу через перебування в громадських місцях без маски. У США лише за добу захворіли понад 100 тисяч людей – це найбільший добовий приріст інфікованих серед усіх країн від початку епідемії. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 31 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні 31 жовтня

Рекордні 8752 хворих за добу

Кількість інфікованих в Україні наблизилась до 9 тисячі щодоби. Від учора найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у Донецькій, Харківській, Львівській, Одеській областях, а також у Києві, повідомляє 24 канал.

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Відомо, що від учора померли 155 пацієнтів, які мали ускладнений перебіг коронавірусної хвороби. Загальна кількість жертв COVID-19 в Україні – 7 196. Натомість видужали за минулу добу 3902 хворих. Загалом кількість людей, які побороли коронавірусну інфекцію становить 158 928.

Активних хворих станом на 21 жовтня в Україні 221 357, вони продовжують своє лікування стаціонарно, або на ізоляції вдома.

Статистика поширення коронавірусу в областях

Київ – 37 549 (+781);

Харківська область – 36 297 (+622);

Львівська область – 29 828 (+514);

Одеська область – 24 623 (+507);

Чернівецька область – 21 658 (+385);

Тернопільська область – 20 669 (+258);

Івано-Франківська область – 20 392 (+411);

Рівненська область – 19 158 (+301);

Київська область – 16 464 (+345);

Хмельницька область – 15 724 (+497);

Дніпропетровська область – 15 071 (+416);

Закарпатська область – 14 470 (+312);

Житомирська область – 14 257 (+391);

Волинська область – 13 554 (+228);

Сумська область – 11 750 (+242);

Вінницька область – 10 342 (+227);

Донецька область – 10 392 (+749);

Запорізька область – 9 909 (+342);

Полтавська область – 9 563 (+343);

Черкаська область – 9 157 (+205);

Чернігівська область – 8 763 (+132);

Миколаївська область – 7 782 (+208);

Херсонська область – 3 960 (+160);

Луганська область – 3 635 (+60);

Кіровоградська область – 2 514 (+116).

Статистика смертності COVID-19 в Україні

В Україні високий показник смертності серед пацієнтів з COVID-19 – за минулу добу померли 155 хворих.

Київ – 766 (+23);

Вінницька область – 182 (+4);

Волинська область – 271 (+5);

Дніпропетровська область – 368(+19);

Донецька область – 106 (+9);

Житомирська область – 255 (+6);

Закарпатська область – 373 (+4);

Запорізька область – 118;

Івано-Франківська область – 434 (+5);

Київська область – 396 (+19);

Кіровоградська область – 91 (+1);

Луганська область – 76 (+6);

Львівська область – 861 (+14);

Миколаївська область – 160 (+2);

Одеська область – 379 (+6);

Полтавська область – 185 (+3);

Рівненська область – 245 (+3);

Сумська область – 190 (+4);

Тернопільська область – 257 (+4);

Харківська область – 529 (+6);

Херсонська область – 83 (+3);

Хмельницька область – 222 (+2);

Черкаська область – 99 (+3);

Чернівецька область – 462 (+4);

Чернігівська область – 88.

Скільки медиків захворіло на коронавірус в Україні : за минулу добу інфікувалися 337 медиків, 44 з них потребували госпіталізації, натомість видужали – 223. Відомо, що від загальної кількості інфікованих в країні медичні працівники становлять понад 6%.

: за минулу добу інфікувалися 337 медиків, 44 з них потребували госпіталізації, натомість видужали – 223. Ситуація з COVID-19 у Збройних силах України: хворіють 1 639 людей. Усього від початку пандемії одужали 4 096 військовослужбовців, померли – 16 інфікованих, зокрема 1 летальний випадок зареєстрували минулої доби.

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Головні новини про коронавірус в Україні

В Києві: захворюваність найвища з початку епідемії

Точний добовий показник інфікованих – 781. Відомо також, що 23 людини померли, 223 — одужали. Загалом у Києві зареєстрували 37 549 інфікованих коронавірусом.

За відсутність маски порушників штрафуватимуть на місці

Ще у липні МОЗ подало до Ради законопроєкт про штрафи за недотримання карантинних вимог, а зокрема, – за ігнорування маскового режиму. Вже наступного пленарного тижня парламент може прийняти цей законопроєкт.

Закон дозволить Національній поліції України складати протокол і штрафувати відразу на місці порушника.



Штрафи за відсутність маски у громадських місцях / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 31 жовтня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії COVID-19 у світі інфікувалися понад 45 мільйонів людей, з них близько 30 мільйонів уже одужали, але, на жаль, 1 190 312 хворих померли.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 9 048 247;

Індія – 8 137 119;

Бразилія – 5 516 658;

Росія – 1 606 267;

Франція – 1 377 347.

Головні новини про COVID-19 в світі

США зафіксували 100 тисяч інфікованих – це світовий антирекорд

У США повідомили про 100,2 тисячі випадків зараження коронавірусом. Це абсолютний рекорд в світі по приросту за добу.

Загальна кількість випадків у США за період пандемії вже перевищила 9 мільйонів, що становить майже 3% населення. Також в країні від COVID померли майже 229 тисяч людей.

Словаччина тестує на COVID-19 усе населення

У Словаччині розпочалося масове тестування населення на коронавірус, відтак з самого ранку люди утворили довжелезні черги. Жителі Словаччини зможуть зробити тест безкоштовно. До операції на підмогу медикам залучили навіть армію.

Уряд планує перевірити на COVID-19 всіх, хто старший ніж 10 років.



Словаччина розпочала загальнонаціональне тестування на коронавірус Фото aktuality.sk

У Німеччині рекорд захворюваності четвертий день поспіль

Згідно з ними, у ФРН за останню добу підтверджено 19 059 випадків захворювання на COVID-19. Водночас зафіксовано 103 випадки смерті внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19.