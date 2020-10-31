Новини про коронавірус 31 жовтня: відразу кілька країн заявили про рекордну захворюваність
В Україні абсолютний рекорд хворих на коронавірус – інфікувалися понад 8 тисяч людей. МОЗ наполягає на введені штрафу через перебування в громадських місцях без маски. У США лише за добу захворіли понад 100 тисяч людей – це найбільший добовий приріст інфікованих серед усіх країн від початку епідемії. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 31 жовтня.
Новини про коронавірус в Україні 31 жовтня
Рекордні 8752 хворих за добу
Кількість інфікованих в Україні наблизилась до 9 тисячі щодоби. Від учора найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у Донецькій, Харківській, Львівській, Одеській областях, а також у Києві, повідомляє 24 канал.
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Відомо, що від учора померли 155 пацієнтів, які мали ускладнений перебіг коронавірусної хвороби. Загальна кількість жертв COVID-19 в Україні – 7 196. Натомість видужали за минулу добу 3902 хворих. Загалом кількість людей, які побороли коронавірусну інфекцію становить 158 928.
Статистика поширення коронавірусу в областях
- Київ – 37 549 (+781);
- Харківська область – 36 297 (+622);
- Львівська область – 29 828 (+514);
- Одеська область – 24 623 (+507);
- Чернівецька область – 21 658 (+385);
- Тернопільська область – 20 669 (+258);
- Івано-Франківська область – 20 392 (+411);
- Рівненська область – 19 158 (+301);
- Київська область – 16 464 (+345);
- Хмельницька область – 15 724 (+497);
- Дніпропетровська область – 15 071 (+416);
- Закарпатська область – 14 470 (+312);
- Житомирська область – 14 257 (+391);
- Волинська область – 13 554 (+228);
- Сумська область – 11 750 (+242);
- Вінницька область – 10 342 (+227);
- Донецька область – 10 392 (+749);
- Запорізька область – 9 909 (+342);
- Полтавська область – 9 563 (+343);
- Черкаська область – 9 157 (+205);
- Чернігівська область – 8 763 (+132);
- Миколаївська область – 7 782 (+208);
- Херсонська область – 3 960 (+160);
- Луганська область – 3 635 (+60);
- Кіровоградська область – 2 514 (+116).
Статистика смертності COVID-19 в Україні
В Україні високий показник смертності серед пацієнтів з COVID-19 – за минулу добу померли 155 хворих.
- Київ – 766 (+23);
- Вінницька область – 182 (+4);
- Волинська область – 271 (+5);
- Дніпропетровська область – 368(+19);
- Донецька область – 106 (+9);
- Житомирська область – 255 (+6);
- Закарпатська область – 373 (+4);
- Запорізька область – 118;
- Івано-Франківська область – 434 (+5);
- Київська область – 396 (+19);
- Кіровоградська область – 91 (+1);
- Луганська область – 76 (+6);
- Львівська область – 861 (+14);
- Миколаївська область – 160 (+2);
- Одеська область – 379 (+6);
- Полтавська область – 185 (+3);
- Рівненська область – 245 (+3);
- Сумська область – 190 (+4);
- Тернопільська область – 257 (+4);
- Харківська область – 529 (+6);
- Херсонська область – 83 (+3);
- Хмельницька область – 222 (+2);
- Черкаська область – 99 (+3);
- Чернівецька область – 462 (+4);
- Чернігівська область – 88.
- Скільки медиків захворіло на коронавірус в Україні: за минулу добу інфікувалися 337 медиків, 44 з них потребували госпіталізації, натомість видужали – 223. Відомо, що від загальної кількості інфікованих в країні медичні працівники становлять понад 6%.
- Ситуація з COVID-19 у Збройних силах України: хворіють 1 639 людей. Усього від початку пандемії одужали 4 096 військовослужбовців, померли – 16 інфікованих, зокрема 1 летальний випадок зареєстрували минулої доби.
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Головні новини про коронавірус в Україні
В Києві: захворюваність найвища з початку епідемії
Точний добовий показник інфікованих – 781. Відомо також, що 23 людини померли, 223 — одужали. Загалом у Києві зареєстрували 37 549 інфікованих коронавірусом.
За відсутність маски порушників штрафуватимуть на місці
Ще у липні МОЗ подало до Ради законопроєкт про штрафи за недотримання карантинних вимог, а зокрема, – за ігнорування маскового режиму. Вже наступного пленарного тижня парламент може прийняти цей законопроєкт.
Закон дозволить Національній поліції України складати протокол і штрафувати відразу на місці порушника.
Штрафи за відсутність маски у громадських місцях / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 31 жовтня
Згідно з даними РНБО, від початку пандемії COVID-19 у світі інфікувалися понад 45 мільйонів людей, з них близько 30 мільйонів уже одужали, але, на жаль, 1 190 312 хворих померли.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 9 048 247;
- Індія – 8 137 119;
- Бразилія – 5 516 658;
- Росія – 1 606 267;
- Франція – 1 377 347.
Головні новини про COVID-19 в світі
США зафіксували 100 тисяч інфікованих – це світовий антирекорд
У США повідомили про 100,2 тисячі випадків зараження коронавірусом. Це абсолютний рекорд в світі по приросту за добу.
Загальна кількість випадків у США за період пандемії вже перевищила 9 мільйонів, що становить майже 3% населення. Також в країні від COVID померли майже 229 тисяч людей.
Словаччина тестує на COVID-19 усе населення
У Словаччині розпочалося масове тестування населення на коронавірус, відтак з самого ранку люди утворили довжелезні черги. Жителі Словаччини зможуть зробити тест безкоштовно. До операції на підмогу медикам залучили навіть армію.
Уряд планує перевірити на COVID-19 всіх, хто старший ніж 10 років.
Словаччина розпочала загальнонаціональне тестування на коронавірус Фото aktuality.sk
У Німеччині рекорд захворюваності четвертий день поспіль
Відтак, в Німеччині з понеділка, 2 листопада діятиме частковий локдаун, який поки що не стосуватиметься роботи промисловості, магазинів, навчання у школах та дитсадках.
Загалом від початку пандемії у Німеччині на COVID-19 захворіло 518 753 людей, померли 10 452 пацієнти.
Польща також заявила про максимум інфікованих
Польща заявила про 21 897 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом – найбільше від початку епідемії.
Лише за минулу добу внаслідок COVID-19 померли 280 людей, це другий найвищий показник, попередньо в країні вже фіксували понад 300 смертей.
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