У США 100 тисяч інфікованих за добу: це максимум серед усіх країн світу
У США в п'ятницю про діагноз COVID-19 дізнались відразу 100,2 тисячі людей. Це новий рекорд у світі по приросту хворих за добу. Крім того, про рекордну захворюваність повідомили ще кілька країн.
Рекорд інфікованих у США
Попередній рекорд у 97,9 тисяч нових випадків інфікування фіксували в Індії у вересні. Сьогодні ж, 31 жовтня, на жаль, у США повідомили про 100,2 хворих за добу.
Загальна кількість випадків у США за період пандемії вже перевищила 9 мільйонів – це майже 3% населення. Також в країні від COVID померли майже 229 тисяч людей, з них 926 – в п'ятницю.
Читайте також Новини про коронавірус 31 жовтня: відразу кілька країн заявили про рекордну захворюваність
Максимальний показник захворюваності в США фіксують п'ятий раз за 10 днів, а за останні два тижні в Штатах зафіксували мільйон нових випадків.
Така невтішна ситуація наразі в багатьох країн світу. Про максимальні показники захворюваності від учора також повідомили: Польща й Німеччина, рекорд хворих зафіксували й в Україні – майже 9 тисяч.
У Німеччині рекорд COVID-19 четвертий день поспіль
Цікаво У Словаччині усе населення тестують на COVID-19: у містах довжелезні черги, – фото
Максимум інфікованих й в Польщі
Польща заявила про 21 897 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом – найбільше від початку епідемії.
Лише за минулу добу внаслідок COVID-19 померли 280 людей, це другий найвищий показник, попередньо в країні вже фіксували понад 300 смертей.
Поділитися новиною