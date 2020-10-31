У США в п'ятницю про діагноз COVID-19 дізнались відразу 100,2 тисячі людей. Це новий рекорд у світі по приросту хворих за добу. Крім того, про рекордну захворюваність повідомили ще кілька країн.

Рекорд інфікованих у США

Попередній рекорд у 97,9 тисяч нових випадків інфікування фіксували в Індії у вересні. Сьогодні ж, 31 жовтня, на жаль, у США повідомили про 100,2 хворих за добу.

Загальна кількість випадків у США за період пандемії вже перевищила 9 мільйонів – це майже 3% населення. Також в країні від COVID померли майже 229 тисяч людей, з них 926 – в п'ятницю.

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Максимальний показник захворюваності в США фіксують п'ятий раз за 10 днів, а за останні два тижні в Штатах зафіксували мільйон нових випадків.

Така невтішна ситуація наразі в багатьох країн світу. Про максимальні показники захворюваності від учора також повідомили: Польща й Німеччина, рекорд хворих зафіксували й в Україні – майже 9 тисяч.

У Німеччині рекорд COVID-19 четвертий день поспіль

Згідно з ними, у ФРН за останню добу підтверджено 19 059 випадків захворювання на COVID-19. Водночас зафіксовано 103 випадки смерті внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19.

Загалом від початку пандемії у Німеччині на COVID-19 захворіло 518 753 людей, померли 10 452 пацієнти.

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