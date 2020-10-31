В США 100 тысяч инфицированных за сутки: это максимум среди всех стран мира
В США в пятницу о диагнозе COVID-19 узнали сразу 100,2 тысячи человек. Это новый рекорд в мире по приросту больных за сутки. Кроме того, о рекордной заболеваемости сообщили еще несколько стран.
Рекорд инфицированных в США
Предыдущий рекорд в 97 900 новых случаев инфицирования фиксировали в Индии в сентябре. Сегодня же, 31 октября, к сожалению, в США сообщили о 100,2 тысячах больных за сутки.
Общее количество случаев в США за период пандемии уже превысило 9 миллионов – это почти 3% населения. Также в стране от COVID-19 умерли почти 229 тысячи человек, из них 926 – в пятницу.
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Максимальный показатель заболеваемости в США фиксируют пятый раз за 10 дней, а за последние две недели в Штатах зафиксировали миллион новых случаев.
Такая неутешительная ситуация сейчас во многих странах мира. О максимальных показателях заболеваемости со вчерашнего также сообщили: Польша и Германия, рекорд больных зафиксировали и в Украине – почти 9 тысяч.
В Германии рекорд COVID-19 четвертый день подряд
Согласно им, в ФРГ за последние сутки подтверждено 19 059 случаев заболевания COVID-19. В то же время зафиксировано 103 случая смерти от осложнений, вызванных COVID-19.
Всего с начала пандемии в Германии COVID-19 заболели 518 753 человека, умерли 10 452 пациента.
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Максимум инфицированных и в Польше
Польша заявила о 21 897 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом – больше всего с начала эпидемии.
Только за минувшие сутки в результате COVID-19 умерли 280 человек, это второй самый высокий показатель, предварительно в стране уже фиксировали более 300 смертей.
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