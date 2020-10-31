В Украине абсолютный рекорд больных коронавирусом – заразились более 8 тысяч человек. Минздрав настаивает на введении штрафа из-за пребывания в общественных местах без маски. В США только за сутки заболели более 100 тысяч человек – это наибольший суточный прирост инфицированных среди всех стран с начала эпидемии. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 31 октября.

Новости о коронавирусе в Украине 31 октября

Рекордные 8752 заболевших за сутки

Количество инфицированных в Украине приблизилось к 9 тысячи ежесуточно. Со вчерашнего дня больше всего случаев заражения коронавирусом обнаружили в Донецкой, Харьковской, Львовской, Одесской областях, а также в Киеве.

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Известно, что со вчерашнего дня умерли 155 пациентов, которые имели осложненное течение коронавирусной болезни. Общее количество жертв COVID-19 в Украине – 7 196. Зато поправились за прошедшие сутки 3902 больных. Всего количество людей, которые побороли коронавирусную инфекцию составляет 158 928.

Активных больных по состоянию на 31 октября в Украине 221 357, они продолжают свое лечение стационарно, или на изоляции на дому.

Статистика распространения коронавируса в областях

Киев – 37 549 (+781);

Харьковская область – 36 297 (+622);

Львовская область – 29 828 (+514);

Одесская область – 24 623 (+507);

Черновицкая область – 21 658 (+385);

Тернопольская область – 20 669 (+258);

Ивано-Франковская область – 20 392 (+411);

Ровненская область – 19 158 (+301);

Киевская область – 16 464 (+345);

Хмельницкая область – 15 724 (+497);

Днепропетровская область – 15 071 (+416);

Закарпатская область – 14 470 (+312);

Житомирская область – 14 257 (+391);

Волынская область – 13 554 (+228);

Сумская область – 11 750 (+242);

Винницкая область – 10 342 (+227);

Донецкая область – 10 392 (+749);

Запорожская область – 9 909 (+342);

Полтавская область – 9 563 (+343);

Черкасская область – 9 157 (+205);

Черниговская область – 8 763 (+132);

Николаевская область – 7 782 (+208);

Херсонская область – 3 960 (+160);

Луганская область – 3 635 (+60);

Кировоградская область – 2 514 (+116).

Статистика смертности COVID-19 в Украине

В Украине высокий показатель смертности среди пациентов из COVID-19 – за минувшие сутки умерли 155 больных.

Киев – 766(+23);

Винницкая область – 182 (+4);

Волынская область – 271 (+5);

Днепропетровская область – 368 (+19);

Донецкая область – 106 (+9);

Житомирская область – 255 (+6);

Закарпатская область – 373 (+4);

Запорожская область – 118;

Ивано-Франковская область – 434 (+5);

Киевская область – 396 (+19);

Кировоградская область – 91 (+1);

Луганская область – 76 (+6);

Львовская область – 861 (+14);

Николаевская область – 160 (+2);

Одесская область – 379 (+6);

Полтавская область – 185 (+3);

Ровненская область – 245 (+3);

Сумская область – 190 (+4);

Тернопольская область – 257 (+4);

Харьковская область – 529 (+6);

Херсонская область – 83 (+3);

Хмельницкая область – 222 (+2);

Черкасская область – 99 (+3);

Черновицкая область – 462 (+4);

Черниговская область – 88.

Сколько медиков заболело коронавирусом в Украине : за минувшие сутки инфицировались 337 медиков, 44 из них нуждались в госпитализации, зато выздоровели – 223. Известно, что от общего количества инфицированных в стране медицинские работники составляют более 6%.

: за минувшие сутки инфицировались 337 медиков, 44 из них нуждались в госпитализации, зато выздоровели – 223. Известно, что от общего количества инфицированных в стране медицинские работники составляют более 6%. Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины: болеют 1 639 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 4 096 военнослужащих, умерли – 16 инфицированных, в том числе 1 летальный случай зарегистрировали за прошедшие сутки.

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Главные новости о коронавирусе в Украине

В Киеве: заболеваемость самая высокая с начала эпидемии

Точный суточный показатель инфицированных – 781. Известно также, что 23 человека умерли, 223 – выздоровели. Всего в Киеве зарегистрировали 37 549 инфицированных коронавирусом.

За отсутствие маски нарушителей будут штрафовать на месте

Еще в июле Минздрав подал в Раду законопроект о штрафах за несоблюдение карантинных требований, а в частности, – за игнорирование масочного режима. Уже на следующей пленарной неделе парламент может принять этот законопроект.

Закон позволит Национальной полиции Украины составлять протокол и штрафовать сразу на месте нарушителя.



Штрафы за отсутствие маски в общественных местах / Инфографика 24 канала

Новости коронавирус в мире 31 октября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии COVID-19 в мире инфицировались более 45 миллионов человек, из них около 30 миллионов уже выздоровели, но, к сожалению, 1 190 312 больных умерли.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 9 048 247;

Индия – 8 137 119;

Бразилия – 5 516 658;

Россия – 1 606 267;

Франция – 1 377 347.



Главные новости о COVID-19 в мире

США зафиксировали 100 тысяч инфицированных – это мировой антирекорд

В США сообщили о 100,2 тысячах случаев заражения коронавирусом. Это абсолютный рекорд в мире по приросту за сутки.

Общее количество случаев в США за период пандемии уже превысило 9 миллионов, что составляет почти 3% населения. Также в стране от COVID умерли почти 229 тысяч человек.

Словакия тестирует на COVID-19 все население

В Словакии началось массовое тестирование населения на коронавирус, поэтому с самого утра люди образовали длинные очереди. Жители Словакии смогут сделать тест бесплатно. К операции на подмогу медикам привлекли даже армию.

Правительство планирует проверить на COVID-19 всех, кто старше 10 лет.



Словакия начала общенациональное тестирование на коронавирус Фото aktuality.sk

В Германии рекорд заболеваемости четвертый день подряд

Согласно с ними, в ФРГ за последние сутки подтверждено 19 059 случаев заболевания COVID-19. В то же время зафиксировано 103 случая смерти в результате осложнений, вызванных COVID-19.

Следовательно, в Германии с понедельника, 2 ноября будет действовать частичный локдаун, который пока что не будет касаться работы промышленности, магазинов, обучения в школах и детсадах.

Всего с начала пандемии в Германии на COVID-19 заболело 518 753 человек, умерли 10 452 пациента.

Польша также заявила о максимуме инфицированных

Польша заявила о 21 897 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом – больше всего с начала эпидемии.

Только за минувшие сутки в результате COVID-19 умерли 280 человек, это второй самый высокий показатель, предварительно в стране уже фиксировали более 300 смертей.