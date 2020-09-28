Новини про коронавірус 28 вересня: в Україні діють нові карантинні зони, понад 200 тисяч хворих
Кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 в Україні перевищила 200 тисяч, з яких понад половина хворих продовжує боротьбу з інфекцією. Від сьогодні, 28 вересня в Україні діє оновлене карантинне зонування. У світі вже понад 33 мільйони людей отримали діагноз COVID-19. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 28 вересня.
Новини про коронавірус в Україні 28 вересня
Від учора в Україні підтвердили ще 2 671 випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Відомо також, що померли 36 хворих, а 571 людина подолала хворобу.
Від початку пандемії в Україні виявили 201 305 хворих на коронавірус. 87 882 хворих вже видужали, але 3 996 інфікованих померли від ускладнень, спричинених хворобою.
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Статистика коронавірусу в областях:
- Вінницька область – 5974 (+74);
- Волинська область – 7775 (+143);
- Дніпропетровська область – 5351 (+66);
- Донецька область – 3046 (+30);
- Житомирська область – 5779 (+123);
- Закарпатська область – 9654 (+22);
- Запорізька область – 3773 (+110);
- Івано-Франківська область – 13445 (+110);
- Кіровоградська область – 1077 (+3);
- Київ – 22143 (+328);
- Київська область – 8854 (+140);
- Львівська область – 19916 (+132);
- Луганська область – 979 (+5);
- Миколаївська область – 3011 (+31);
- Одеська область – 13079 (+203);
- Полтавська область – 1972 (+62);
- Рівненська область – 12145 (+113);
- Сумська область – 3813 (+141);
- Тернопільська область – 13139 (+153);
- Харківська область – 17703 (+339);
- Херсонська область – 1062 (+13);
- Хмельницька область – 5747 (+125);
- Чернівецька область – 14113 (+104);
- Черкаська область – 3759 (+65);
- Чернігівська область – 3996 (+36).
Скільки українців померли від коронавірусу
- Львівська область – 555;
- Чернівецька область – 355 (+3);
- Київ – 361 (+8);
- Харківська область – 333 (+2);
- Закарпатська область – 303;
- Івано-Франківська область – 307 (+4);
- Одеська область – 191 (4);
- Київська область – 173 (+1);
- Рівненська область – 161;
- Волинська область – 163 (+1);
- Тернопільська область – 160 (+3);
- Вінницька область – 113;
- Хмельницька область – 109 (+6);
- Житомирська область – 103;
- Дніпропетровська область – 106;
- Миколаївська область – 75 (+2);
- Сумська область – 63;
- Кіровоградська область – 56;
- Донецька область – 56;
- Черкаська область – 53;
- Чернігівська область – 61;
- Запорізька область – 58;
- Полтавська область – 36;
- Херсонська область – 24 (+1);
- Луганська область – 11;
- COVID-19 серед українських медиків: за минулу добу наявність SARS-Cov-2 підтвердили у 122 медпрацівників. Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 14 921 медичного працівника. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 7,4%.
- Коронавірус у Збройних силах України: від учора інфекцію виявили у 28 військовослужбовців та працівників ЗСУ, 5 з яких госпіталізували до лікарень. Від початку пандемії від коронавірусу видужали 2 153 військовослужбовців. Втім, 10 померли внаслідок ускладненого перебігу хвороби.
Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу
Головне про карантин в Україні
Адаптивний карантин в Україні триватиме до 31 жовтня. Станом на 28 вересня карантин готова послабити лише одна область – Кіровоградська. Тож у 23 регіонах та Києві пом'якшувати карантинні обмеження поки що не можна.
До ослаблення карантину не готові:
- Київ;
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Запорізька область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Полтавська область;
- Рівненська область;
- Сумська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Херсонська область;
- Хмельницька область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
Новий розподіл України на карантинні зони
До слова, Міністерство охорони здоров'я поділило всі регіони України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. У кожній зоні діють інші карантинні обмеження.
Карта карантинного зонування / Інфографіка Кабміну
Так, Київ перейшов з помаранчевої в жовту зону. До червоної зони віднесли: міста Тернопіль та Бережани Тернопільської області.
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Як карантинне зонування покращило епідеміологічну ситуацію в країні
У МОЗ заявили, що віднесення населених пунктів до червоних карантинних зон допомогло покращити у них ситуацію з COVID-19.
- У місті Чоп Закарпатської області за 14 днів кількість заражених знизилася зі 170 до 56 нових випадків на 100 000 населення.
- У міста Славута Хмельницької області – з 201 до 139 на 100 000 населення.
Більшість українців не вважають коронавірус загрозою / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 28 вересня
Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 33 125 640 хворих на коронавірус. Натомість 22 937 050 пацієнтів вже одужали. Але 998 058 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 7 116 456;
- Індія – 6 074 702;
- Бразилія – 4 732 309;
- Росія – 1 154 299;
- Колумбія – 813 056.