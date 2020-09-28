Кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 в Україні перевищила 200 тисяч, з яких понад половина хворих продовжує боротьбу з інфекцією. Від сьогодні, 28 вересня в Україні діє оновлене карантинне зонування. У світі вже понад 33 мільйони людей отримали діагноз COVID-19. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 28 вересня.

Новини про коронавірус в Україні 28 вересня

Від учора в Україні підтвердили ще 2 671 випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Відомо також, що померли 36 хворих, а 571 людина подолала хворобу.

Від початку пандемії в Україні виявили 201 305 хворих на коронавірус. 87 882 хворих вже видужали, але 3 996 інфікованих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

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Статистика коронавірусу в областях:

Вінницька область – 5974 (+74);

Волинська область – 7775 (+143);

Дніпропетровська область – 5351 (+66);

Донецька область – 3046 (+30);

Житомирська область – 5779 (+123);

Закарпатська область – 9654 (+22);

Запорізька область – 3773 (+110);

Івано-Франківська область – 13445 (+110);

Кіровоградська область – 1077 (+3);

Київ – 22143 (+328);

Київська область – 8854 (+140);

Львівська область – 19916 (+132);

Луганська область – 979 (+5);

Миколаївська область – 3011 (+31);

Одеська область – 13079 (+203);

Полтавська область – 1972 (+62);

Рівненська область – 12145 (+113);

Сумська область – 3813 (+141);

Тернопільська область – 13139 (+153);

Харківська область – 17703 (+339);

Херсонська область – 1062 (+13);

Хмельницька область – 5747 (+125);

Чернівецька область – 14113 (+104);

Черкаська область – 3759 (+65);

Чернігівська область – 3996 (+36).

Скільки українців померли від коронавірусу

Львівська область – 555;

Чернівецька область – 355 (+3);

Київ – 361 (+8);

Харківська область – 333 (+2);

Закарпатська область – 303;

Івано-Франківська область – 307 (+4);

Одеська область – 191 (4);

Київська область – 173 (+1);

Рівненська область – 161;

Волинська область – 163 (+1);

Тернопільська область – 160 (+3);

Вінницька область – 113;

Хмельницька область – 109 (+6);

Житомирська область – 103;

Дніпропетровська область – 106;

Миколаївська область – 75 (+2);

Сумська область – 63;

Кіровоградська область – 56;

Донецька область – 56;

Черкаська область – 53;

Чернігівська область – 61;

Запорізька область – 58;

Полтавська область – 36;

Херсонська область – 24 (+1);

Луганська область – 11;

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COVID-19 серед українських медиків: за минулу добу наявність SARS-Cov-2 підтвердили у 122 медпрацівників. Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 14 921 медичного працівника. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 7,4%.

за минулу добу наявність SARS-Cov-2 підтвердили у 122 медпрацівників. Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 14 921 медичного працівника. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 7,4%. Коронавірус у Збройних силах України: від учора інфекцію виявили у 28 військовослужбовців та працівників ЗСУ, 5 з яких госпіталізували до лікарень. Від початку пандемії від коронавірусу видужали 2 153 військовослужбовців. Втім, 10 померли внаслідок ускладненого перебігу хвороби.



Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу

Головне про карантин в Україні

Адаптивний карантин в Україні триватиме до 31 жовтня. Станом на 28 вересня карантин готова послабити лише одна область – Кіровоградська. Тож у 23 регіонах та Києві пом'якшувати карантинні обмеження поки що не можна.

До ослаблення карантину не готові:

Київ;

Вінницька область;

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Запорізька область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Полтавська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Херсонська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

Новий розподіл України на карантинні зони

До слова, Міністерство охорони здоров'я поділило всі регіони України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. У кожній зоні діють інші карантинні обмеження.



Карта карантинного зонування / Інфографіка Кабміну

Важливо: Від сьогодні, 28 вересня почало діяти нове епідемічне зонування.

Так, Київ перейшов з помаранчевої в жовту зону. До червоної зони віднесли: міста Тернопіль та Бережани Тернопільської області.

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Як карантинне зонування покращило епідеміологічну ситуацію в країні

У МОЗ заявили, що віднесення населених пунктів до червоних карантинних зон допомогло покращити у них ситуацію з COVID-19.

Максим Степанов – міністр МОЗ “Міста, які перебували у червоному рівні епідемічної небезпеки, 12 міст і районів, вийшли з червоного рівня – і в багатьох із них було суттєве покращення епідемічної ситуації у зв'язку з тими обмеженнями, які діяли”.

У місті Чоп Закарпатської області за 14 днів кількість заражених знизилася зі 170 до 56 нових випадків на 100 000 населення.

У міста Славута Хмельницької області – з 201 до 139 на 100 000 населення.



Більшість українців не вважають коронавірус загрозою / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 28 вересня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 33 125 640 хворих на коронавірус. Натомість 22 937 050 пацієнтів вже одужали. Але 998 058 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу: