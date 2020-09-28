Новости о коронавирусе 28 сентября: в Украине новые карантинные зоны, более 200 тысяч больных
Количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Украине превысило 200 тысяч, из которых более половины больных продолжает борьбу с инфекцией. С сегодняшнего дня, 28 сентября в Украине действует обновленное карантинное зонирование. В мире уже более 33 миллионов человек получили диагноз COVID-19. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 28 сентября.
Новости о коронавирусе в Украине 28 сентября
Вчера в Украине подтвердили еще 2 671 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Известно также, что умерли 36 больных, а 571 человек преодолели болезнь.
С начала пандемии в Украине обнаружили 201 305 больных коронавирусом. 87 882 больных уже выздоровели, но 3 996 инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью.
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Статистика коронавируса в областях:
- Винницкая область – 5974 (+74);
- Волынская область – 7775 (+143);
- Днепропетровская область – 5351 (+66);
- Донецкая область – 3046 (+30);
- Житомирская область – 5779 (+123);
- Закарпатская область – 9654 (+22);
- Запорожская область – 3773 (+110);
- Ивано – Франковская область – 13445 (+110);
- Кировоградская область – 1077 (+3);
- Киев – 22143 (+328);
- Киевская область – 8854 (+140);
- Львовская область – 19916 (+132);
- Луганская область – 979 (+5);
- Николаевская область – 3011 (+31);
- Одесская область – 13079 (+203);
- Полтавская область – 1972 (+62);
- Ровенская область – 12145 (+113);
- Сумская область – 3813 (+141);
- Тернопольская область – 13139 (+153);
- Харьковская область – 17703 (+339);
- Херсонская область – 1062 (+13);
- Хмельницкая область – 5747 (+125);
- Черновицкая область – 14113 (+104);
- Черкасская область – 3759 (+65);
- Черниговская область – 3996 (+36).
Сколько украинцев умерли от коронавируса
- Львовская область – 555;
- Черновицкая область – 355 (+3);
- Киев – 361 (+8);
- Харьковская область – 333 (+2);
- Закарпатская область – 303;
- Ивано – Франковская область – 307 (+4);
- Одесская область – 191 (4);
- Киевская область – 173 (+1);
- Ровенская область – 161;
- Волынская область – 163 (+1);
- Тернопольская область – 160 (+3);
- Винницкая область – 113;
- Хмельницкая область – 109 (+6);
- Житомирская область – 103;
- Днепропетровская область – 106;
- Николаевская область – 75 (+2);
- Сумская область – 63;
- Кировоградская область – 56;
- Донецкая область – 56;
- Черкасская область – 53;
- Черниговская область – 61;
- Запорожская область – 58;
- Полтавская область – 36;
- Херсонская область – 24 (+1);
- Луганская область – 11;
- COVID – 19 среди украинских медиков: за минувшие сутки наличие SARS-Cov-2 подтвердили у 122 медработников. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 14 921 медицинского работника. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 7,4%.
- Коронавирус в Вооруженных силах Украины: со вчерашнего дня инфекцию обнаружили у 28 военнослужащих и работников ВСУ, 5 из которых госпитализировали в больницы. С начала пандемии от коронавируса выздоровели 2 153 военнослужащих. Впрочем, 10 умерли вследствие осложненного течения болезни.
Пациенты в группе риска, требующих госпитализации при COVID-19 / инфографика: 24 канала
Главное о карантине в Украине
Адаптивный карантин в Украине продлится до 31 октября. По состоянию на 28 сентября карантин готова ослабить лишь одна область – Кировоградская. Поэтому в 23 регионах и Киеве смягчать карантинные ограничения пока нельзя.
К ослаблению карантина не готовы:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Херсонская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Новое распределение Украины на карантинные зоны
К слову, Министерство Здравоохранения поделило все регионы Украины на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. В каждой зоне действуют другие карантинные ограничения.
Карта карантинного зонирования / инфографика Кабмина
Так, Киев перешел из оранжевой в желтую зону. В красную зону отнесли: города Тернополь и Бережаны Тернопольской области.
Больше об обновлении В Украине заработали обновленные карантинные зоны
Как карантинное зонирование улучшило эпидемиологическую ситуацию в стране
В Минздраве заявили, что отнесение населенных пунктов к красным карантинным зонам помогло улучшить у них ситуацию с COVID-19.
- В городе Чоп Закарпатской области за 14 дней количество зараженных снизилось со 170 до 56 новых случаев на 100 000 населения.
- У города Славута Хмельницкой области – с 201 до 139 на 100 000 населения.
Большинство украинцев не считают коронавирус угрозой / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 28 сентября
Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 33 125 640 больных коронавирусом. При этом 22 937 050 пациентов уже выздоровели. Но 998 058 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 7 116 456;
- Индия – 6 074 702;
- Бразилия – 4 732 309;
- Россия – 1 154 299;
- Колумбия – 813 056.