Количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Украине превысило 200 тысяч, из которых более половины больных продолжает борьбу с инфекцией. С сегодняшнего дня, 28 сентября в Украине действует обновленное карантинное зонирование. В мире уже более 33 миллионов человек получили диагноз COVID-19. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 28 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине 28 сентября

Вчера в Украине подтвердили еще 2 671 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Известно также, что умерли 36 больных, а 571 человек преодолели болезнь.

С начала пандемии в Украине обнаружили 201 305 больных коронавирусом. 87 882 больных уже выздоровели, но 3 996 инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью.

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Статистика коронавируса в областях:

Винницкая область – 5974 (+74);

Волынская область – 7775 (+143);

Днепропетровская область – 5351 (+66);

Донецкая область – 3046 (+30);

Житомирская область – 5779 (+123);

Закарпатская область – 9654 (+22);

Запорожская область – 3773 (+110);

Ивано – Франковская область – 13445 (+110);

Кировоградская область – 1077 (+3);

Киев – 22143 (+328);

Киевская область – 8854 (+140);

Львовская область – 19916 (+132);

Луганская область – 979 (+5);

Николаевская область – 3011 (+31);

Одесская область – 13079 (+203);

Полтавская область – 1972 (+62);

Ровенская область – 12145 (+113);

Сумская область – 3813 (+141);

Тернопольская область – 13139 (+153);

Харьковская область – 17703 (+339);

Херсонская область – 1062 (+13);

Хмельницкая область – 5747 (+125);

Черновицкая область – 14113 (+104);

Черкасская область – 3759 (+65);

Черниговская область – 3996 (+36).

Сколько украинцев умерли от коронавируса

Львовская область – 555;

Черновицкая область – 355 (+3);

Киев – 361 (+8);

Харьковская область – 333 (+2);

Закарпатская область – 303;

Ивано – Франковская область – 307 (+4);

Одесская область – 191 (4);

Киевская область – 173 (+1);

Ровенская область – 161;

Волынская область – 163 (+1);

Тернопольская область – 160 (+3);

Винницкая область – 113;

Хмельницкая область – 109 (+6);

Житомирская область – 103;

Днепропетровская область – 106;

Николаевская область – 75 (+2);

Сумская область – 63;

Кировоградская область – 56;

Донецкая область – 56;

Черкасская область – 53;

Черниговская область – 61;

Запорожская область – 58;

Полтавская область – 36;

Херсонская область – 24 (+1);

Луганская область – 11;

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COVID – 19 среди украинских медиков : за минувшие сутки наличие SARS-Cov-2 подтвердили у 122 медработников. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 14 921 медицинского работника. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 7,4%.

: за минувшие сутки наличие SARS-Cov-2 подтвердили у 122 медработников. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 14 921 медицинского работника. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 7,4%. Коронавирус в Вооруженных силах Украины: со вчерашнего дня инфекцию обнаружили у 28 военнослужащих и работников ВСУ, 5 из которых госпитализировали в больницы. С начала пандемии от коронавируса выздоровели 2 153 военнослужащих. Впрочем, 10 умерли вследствие осложненного течения болезни.



Пациенты в группе риска, требующих госпитализации при COVID-19 / инфографика: 24 канала

Главное о карантине в Украине

Адаптивный карантин в Украине продлится до 31 октября. По состоянию на 28 сентября карантин готова ослабить лишь одна область – Кировоградская. Поэтому в 23 регионах и Киеве смягчать карантинные ограничения пока нельзя.

К ослаблению карантина не готовы:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Новое распределение Украины на карантинные зоны

К слову, Министерство Здравоохранения поделило все регионы Украины на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. В каждой зоне действуют другие карантинные ограничения.



Карта карантинного зонирования / инфографика Кабмина

Важно: с сегодняшнего дня, 28 сентября начало действовать новое эпидемическое зонирование.

Так, Киев перешел из оранжевой в желтую зону. В красную зону отнесли: города Тернополь и Бережаны Тернопольской области.

Больше об обновлении В Украине заработали обновленные карантинные зоны

Как карантинное зонирование улучшило эпидемиологическую ситуацию в стране

В Минздраве заявили, что отнесение населенных пунктов к красным карантинным зонам помогло улучшить у них ситуацию с COVID-19.

Максим Степанов – министр Минздрава “Города, которые находились в красном уровне эпидемической опасности, 12 городов и районов, вышли из красного уровня – и во многих из них было существенное улучшение эпидемической ситуации в связи с теми ограничениями, которые действовали”.

В городе Чоп Закарпатской области за 14 дней количество зараженных снизилось со 170 до 56 новых случаев на 100 000 населения.

У города Славута Хмельницкой области – с 201 до 139 на 100 000 населения.



Большинство украинцев не считают коронавирус угрозой / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 28 сентября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 33 125 640 больных коронавирусом. При этом 22 937 050 пациентов уже выздоровели. Но 998 058 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса: