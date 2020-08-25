В Україні 108 415 інфікованих коронавірусом. У Чернівцях підприємці протестували проти посилення карантину. МОЗ досі не виділило кошти на виготовлення українських тестів на COVID-19. ВООЗ попередила про ризики лікування коронавірусу плазмою крові. З'явилися нові дані про внутрішньоутробну передачу коронавірусу. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 25 серпня.
Новини про коронавірус в Україні 25 серпня
В Україні за добу виявили 1 658 хворих на COVID-19. Найбільше нових хворих від учора виявили у Чернівецькій області – 204.
Також понад 100 випадків у Києві – 130, а у Львівській області – 136, Івано-Франківській – 179, Харківській – 173, Одеській – 112 та Тернопільській областях – 158. Жодного нового випадку не зафіксували у Луганській області.
За минулу добу в країні зробили 13 426 тестувань на коронавірус. З них 10 855 досліджень методом ПЛР, а ще 2571 – методом ІФА.
Загальна кількість мешканців України у яких діагностували коронавірусну хворобу зросла до 108 тисяч 415. Від учора коронавірусну хворобу побороли 346 українців, втім померли від ускладнень 25 пацієнтів.
Загалом від початку епідемії в Україні зафіксували 2 318 летальних випадків. Натомість 52 870 людей одужали від COVID-19. Активних хворих, тобто тих, що продовжують лікування, – 53 227.
Статистика COVID-19 по областях
Львівська область – 13 389 (+136);
Київ – 12 153 (+130);
Чернівецька область – 9 371 (+204);
Рівненська область – 8 644 (+85);
Івано-Франківська область – 8 154 (+179);
Харківська область – 7 807 (+173);
Закарпатська область – 7 063 (+37);
Одеська область –6 166 (+112);
Волинська область – (+25);
Київська область – 5 115 (+90);
Тернопільська область – 4 923 (+158);
Вінницька область – 3649 (+25);
Житомирська область – 2 923 (+59);
Дніпропетровська область – 2 050 (+45);
Хмельницька область – 2 047 (+37);
Чернігівська область – 1 552 (+32);
Запорізька область – 1 407 (+30);
Черкаська область – 1 300 (+3);
Сумська область – 1 246 (+59);
Донецька область – 1 238 (+1);
Миколаївська область – 1 004 (+7);
Кіровоградська область – 769 (+1);
Полтавська область – 677 (+14);
Херсонська область – 337 (+1);
Луганська область – 244 (+0).
Скільки українців померло від COVID-19
Львівська область – 364 (+6);
Чернівецька область – 261 (+2);
Закарпатська область – 248 (+1);
Івано-Франківська область – 196 (+4);
Харківська область – 186 (+5);
Київ – 172 (+2);
Рівненська область – 119;
Волинська область – 113 (+2);
Одеська область – 88;
Київська область – 84;
Вінницька область – 74 (+1);
Житомирська область – 60;
Тернопільська область – 60 (+2);
Кіровоградська область – 45;
Дніпропетровська область – 42;
Черкаська область – 37;
Хмельницька область – 38;
Запорізька область – 24;
Чернігівська область – 22;
Сумська область – 20;
Миколаївська область – 19;
Донецька область – 20 (+1);
Полтавська область – 17;
Херсонська область – 8;
Луганська область – 1.
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