В Україні 108 415 інфікованих коронавірусом. У Чернівцях підприємці протестували проти посилення карантину. МОЗ досі не виділило кошти на виготовлення українських тестів на COVID-19. ВООЗ попередила про ризики лікування коронавірусу плазмою крові. З'явилися нові дані про внутрішньоутробну передачу коронавірусу. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 25 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 25 серпня

В Україні за добу виявили 1 658 хворих на COVID-19. Найбільше нових хворих від учора виявили у Чернівецькій області – 204.

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Також понад 100 випадків у Києві – 130, а у Львівській області – 136, Івано-Франківській – 179, Харківській – 173, Одеській – 112 та Тернопільській областях – 158. Жодного нового випадку не зафіксували у Луганській області.

За минулу добу в країні зробили 13 426 тестувань на коронавірус. З них 10 855 досліджень методом ПЛР, а ще 2571 – методом ІФА.

Загальна кількість мешканців України у яких діагностували коронавірусну хворобу зросла до 108 тисяч 415. Від учора коронавірусну хворобу побороли 346 українців, втім померли від ускладнень 25 пацієнтів.

Загалом від початку епідемії в Україні зафіксували 2 318 летальних випадків. Натомість 52 870 людей одужали від COVID-19. Активних хворих, тобто тих, що продовжують лікування, – 53 227.

Статистика COVID-19 по областях

Львівська область – 13 389 (+136);

Київ – 12 153 (+130);

Чернівецька область – 9 371 (+204);

Рівненська область – 8 644 (+85);

Івано-Франківська область – 8 154 (+179);

Харківська область – 7 807 (+173);

Закарпатська область – 7 063 (+37);

Одеська область –6 166 (+112);

Волинська область – (+25);

Київська область – 5 115 (+90);

Тернопільська область – 4 923 (+158);

Вінницька область – 3649 (+25);

Житомирська область – 2 923 (+59);

Дніпропетровська область – 2 050 (+45);

Хмельницька область – 2 047 (+37);

Чернігівська область – 1 552 (+32);

Запорізька область – 1 407 (+30);

Черкаська область – 1 300 (+3);

Сумська область – 1 246 (+59);

Донецька область – 1 238 (+1);

Миколаївська область – 1 004 (+7);

Кіровоградська область – 769 (+1);

Полтавська область – 677 (+14);

Херсонська область – 337 (+1);

Луганська область – 244 (+0).

Скільки українців померло від COVID-19

Львівська область – 364 (+6);

Чернівецька область – 261 (+2);

Закарпатська область – 248 (+1);

Івано-Франківська область – 196 (+4);

Харківська область – 186 (+5);

Київ – 172 (+2);

Рівненська область – 119;

Волинська область – 113 (+2);

Одеська область – 88;

Київська область – 84;

Вінницька область – 74 (+1);

Житомирська область – 60;

Тернопільська область – 60 (+2);

Кіровоградська область – 45;

Дніпропетровська область – 42;

Черкаська область – 37;

Хмельницька область – 38;

Запорізька область – 24;

Чернігівська область – 22;

Сумська область – 20;

Миколаївська область – 19;

Донецька область – 20 (+1);

Полтавська область – 17;

Херсонська область – 8;

Луганська область – 1.

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